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蘇起：兩岸「和」是上策、「拖」是中策、「鬥」死路一條

記者林宸誼／台北20日電
國安會前秘書長蘇起。（記者林宸誼／攝影）
國安會前秘書長蘇起。（記者林宸誼／攝影）

台灣總統與立法委員選舉落幕。國安會前祕書長蘇起昨天表示，台灣的出路是兩岸開啟對話，減輕美國管理處理台海危機壓力，台灣可以更有尊嚴設法解決自己問題。兩岸對話對台灣來說，上策是「和」，「拖」頂多是中策，「鬥」絕對是下策，死路一條。

蘇起昨天在天下文化出版的「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會上指出，台灣不能夠全靠美國，台灣還是要靠自己，兩岸主動開啟對話的話，實際上是幫美國一個忙，減輕美國管理處理兩岸海外危機的壓力，中共也會鬆一口氣，美國也會鬆一口氣，台灣可以更有尊嚴的來設法解決自己的問題。

蘇起表示，諾魯與台灣斷交，這是中美角力的一環，太平洋成為中美新的角力場。而美國在台協會（AIT）主席羅森伯格日前表達「聯合國2758號決議文沒有決定台灣地位，也沒排除任何國家與台灣建立外交關係」，是美國行政部門罕見的表態。

蘇起指出，台灣成為中美兩強爭搶的骨頭，台灣要怎麼從爭搶的地位，化為主動，就要與大陸對話，兩岸有溝通管道的話，台灣成為骨頭的爭議性就會降低。

蘇起主張台灣要往和的方面努力，台灣無論是政界還是民眾，過去都不做事，就只是等著，心態就是享受免費的午餐，台灣要台獨、要安全，但都只想要免費，完全沒有要付出成本的概念。

蘇起說，「鬥、拖、和」三種策略中，「和」是目前的上策，但這是政治決定，民進黨過去什麼都不要，現在要怎麼調整，要做這樣的決定會非常困難。

蘇起認為，其他黨也要思考，不是碰到大陸，就好像碰到牛鬼蛇神，人總是要來往，作為人可以不見面、不來往，但作為政府，不喜歡就不來往是很幼稚。台灣必須要走出心結，大陸內部對台灣保持善意還是有很多人，但台灣不去挖掘善意、絕不來往，這對台灣非常危險。

蘇起還推演出台灣未來可能的九個劇本。其中不動武的四個是「現狀常態化」、「兩岸政治對話」、「美中談判」，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」。

動武的五個則是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞化」、激戰未決的「烏克蘭化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」，最終上演哪個劇本，只有時間能證明。

諾魯 烏克蘭 克里米亞

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