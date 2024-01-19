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冷眼集╱認知戰研究中心內部找敵人 大開民主倒車

記者王聖藜、張宏

總統大選落幕，選民對開票有疑慮於是在網上散布相關影音，最高檢察署下令徹查，調查局也在選後忙不更迭成立認知戰研究中心，強調要齊力反制認知作戰；檢調本業是偵查犯罪，選前查辦執政黨的反面勢力不說，選後更主動壓制選務餘波，調查局如此做法猶如回到過去政治偵防年代，永遠只在內部找敵人，大開民主倒車。

調查局強調，境外敵對勢力為破壞台灣民主制度運作，藉由網際網路、社群平台散布錯假訊息，認知戰研究中心成立的功能，可溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架，但其實本質上並無法偵查犯罪，說穿了就是附和執政者的意識形態罷了。

上屆大選檢調毫不避諱查辦「偽共諜」向心、龔青洗錢案，讓司法威信寫下敗筆，2024總統大選前調查局再以「反滲透法」查辦支持藍營的里長，藉此來繼續讓亡國感二次發酵，自毀執法信用。

調查局的本業是維持社會國家秩序，其自身一再自詡為「國家」的調查局，而非「政黨」的調查局，然而，現行做法卻非如此。為了壓制異己，成立名為「認知戰研究中心」，而所謂的「認知」，卻統合兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，再使用軟體工具溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架，跟本業的偵查犯罪有何關聯？

何況，所謂的使用軟體工具溯源，往往涉及發布文章者所使用的IP或者是行動電話門號，但是以現今對於各類漫遊電話都沒有實名制以及VPN使用氾濫情形，根本無法達到溯源目的。因此，成立此中心根本不可能解決相關問題，無疑只是作為打壓在野黨的情報收集單位。

檢調支領國家養廉俸祿，更應有依法行政、辦案無分黨派的情操，不應受任何政治因素所左右行事才是，這種不務正業的認知戰研究中心，也坐實了調查局自貶為為政治服務的政黨調查局。

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