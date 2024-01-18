前英相特拉斯遊說軍售中國？台外交部：未見傷台灣言行

媒體報導，英國前首相特拉斯去年8月曾祕密遊說英國政府，「加快」向中國出售國防設備，但她去年5月才應邀訪問台灣，表達對中國的鷹派立場，並收取350萬元的演講費用。台外交部對此表示，沒有看到特拉斯有做出任何傷害台灣的言行。（路透）

媒體報導，英國前首相特拉斯 去年8月曾祕密遊說英國政府，「加快」向中國出售國防設備，但她去年5月才應邀訪問台灣，表達對中國的鷹派立場，並收取350萬元的演講費用。對此，外交部表示，沒有看到特拉斯有做出任何傷害台灣的言行。

一向被視為抗中鷹派的前英國首相、英國國會議員特拉斯，去年5月應外交部與遠景基金會的邀請來台訪問，後來英國國會揭露特拉斯收入約350萬元。不過，政治新聞網站Politico近日揭露相關文件，指特拉斯在一封落款日期為2023年8月、致商業和貿易大臣巴登諾克的私人信件中，遊說政府批准對中國出售軍事設備。

報導指出，這家國防設備製造商「里契蒙國防系統」（Richmond Defence Systems）位於特拉斯的選區諾福克。英國安全官員此前禁止這家公司向中國出口掃雷設備；有專家表示，中國若入侵台灣，這些裝備恐將派上用場。

台外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，外交部對於英國前首相特拉斯去年應邀來台訪問，以實際的行動表現出對台灣的支持，表示感謝。

劉永健指出，英國政府對於相關廠商的出口申請尚未做出決定。此外，他表示，一件事歸一件事，外交部這邊也沒有看到特拉斯有任何傷害台灣的言行。

至於特拉斯收取高額來台演講費用，劉永健則說，這是特拉斯方面與遠景基金會的簽約，國際上透過演講公司安排政要出國演講是非常正常的，外交部沒有進一步的評論。