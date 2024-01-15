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諾魯斷交扯2758號決議文 AIT駁：不涉決定台灣地位

記者陳熙文／台北即時報導
針對諾魯共和國以聯合2758號決議文為由與中華民國斷交，AIT主席羅森柏格今指出，2758號決議文不涉及決定台灣地位。（記者陳熙文／攝影）
針對諾魯共和國以聯合2758號決議文為由與中華民國斷交，AIT主席羅森柏格今指出，2758號決議文不涉及決定台灣地位。（記者陳熙文／攝影）

由美國前高層官員組成的美國代表團日前抵台，同行的AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今舉行媒體說明會。針對諾魯共和國以聯合2758號決議文為由與中華民國斷交，她指出2758號決議文不涉及決定台灣地位。

諾魯共和國昨「突襲式」向中華民國宣布斷交，外交部也緊急宣布與諾魯終止所有外交關係。外交部次長田中光批評此為中國大陸金錢外交，搶奪台灣邦交國的結果。

美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley），及前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）在羅森柏格陪同下於14日訪台。羅森柏格今於AIT內湖總部舉行媒體說明會。

有媒體詢問，美方對於諾魯與台灣斷交的看法，羅森柏格表示，雖然這是諾魯共和國所做出的決定，但是令人感到失望的決定，也不滿意，並認為中國常常會做出承諾以爭取外交，卻經常不會落實承諾。

她指出，美國會在符合一中政策之下，持續深化拓展與台灣的往來，並支持台灣有意義參與國際社會，同時加深與台灣的經貿關係。

有媒體詢問，美方對於諾魯以2758號決議文與台灣斷交的看法，羅森柏格強調說，2758號決議文沒有決定台灣的地位，沒有排除台灣與其他國家建立外交關係，同時也沒有排除台灣參與聯合國體系。

針對諾魯引用相關決議文作為斷交理由，她表示，這個不符合國際的期待。

諾魯 中華民國 AIT

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諾魯突襲式與中華民國斷交 美：令人失望的決定

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