2024大選落幕 台灣收各國賀電 中國這單位最忙「新聞稿發不停」

台灣大選落幕後，中國駐外單位這兩天忙著發新聞稿。（美聯社）

2024大選落幕，就在各國向台灣發出賀電的同時，中國駐外單位也忙著發新聞稿。繼日本、歐盟 之後，針對英國外交大臣卡麥隆發布聲明祝賀民進黨總統候選人賴清德 勝選，中國駐英國大使館 也發布新聞稿，表示「堅決反對英方有關錯誤做法」。

卡麥隆在13日發布的正式聲明中表示，他期待台灣海峽兩岸在「沒有武力威脅，或者動用武力或脅迫」的情況下，重新努力透過建設性對話，和平解決分歧。

卡麥隆並指出，13日舉行的大選是台灣充滿活力民主體制的明證。他恭喜台灣民眾順利舉行總統和副總統以及立法委員選舉，並祝賀賴清德當選。

英國國會下議院外交委員會主席克恩斯14日也在社群媒體上向賴清德送上勝選祝賀，並寫到台灣是「朋友與盟友」。

對此，中國駐英國大使館以使館發言人名義發布新聞稿稱，「台灣問題純屬中國的內政。無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對台獨分裂、反對『兩個中國』和『一中一台』的立場不會改變，國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和穩固格局不會改變」。

中國駐英國大使館並敦促英方恪守承認台灣是中國一個省的立場，按照一個中國原則慎重處理涉台問題，停止任何干涉中國內政的言行。

台灣總統大選結果底定後，歐盟對外事務部發布聲明表示歡迎台灣舉行大選，向參與此次民主活動的選民致賀，並強調持續關切台海緊張情勢、反對片面改變現狀。對此，中國駐歐盟使團發布新聞稿，呼籲歐方充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實「謹言慎行」，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

針對日本外務大臣上川陽子透過外務省網站發表聲明，為台灣這次的民主選舉順利進行和賴的勝選表示祝賀，中國駐日本大使館也發布新聞稿表達強烈不滿和堅決反對。中國駐日使館除向日方提出嚴正交涉，並要求不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。

美國國務卿布林肯13日也就台灣總統大選結果發表祝賀聲明，除恭賀賴清德在大選中勝出，並祝賀台灣人民再次展現台灣強健蓬勃的民主體制及選舉進程。美國並重申致力維護台海的和平及穩定，以及在不受脅迫和壓力下和平解決分歧。

對此，中國外交部則於14日下午發布新聞稿，批評美國國務院此舉是向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

中國外交部稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。要求美國停止美台官方往來，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

不過，美國在台協會（AIT）14日表示，美國政府遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）將在14日抵達台北。

AIT表示，代表團將在15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，重申美國長久以來對台海和平穩定的關切。