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受限美禁令 兩岸去年貿易額衰退15.6%

記者葉文義、陳宥菘／綜合13日電
大陸海關總署昨公布2023年進出口數據。圖為廈門港東渡港區一派繁忙景象。（中新社）
大陸海關總署昨公布2023年進出口數據。圖為廈門港東渡港區一派繁忙景象。（中新社）

大陸海關總署昨天公布去年（2023年）12月外貿數據，其中，出口按美元計3036億元，年增2.3%，優於預期，增幅比11月擴大1.8個百分點，連續第二個月正增長；進口2282億美元，由前月下跌0.5%轉為年增0.2%二，略遜預期。2023年大陸全年出口3.38兆美元，年減4.6%，是自2016年以來首次出口呈現下降。

兩岸貿易部分，去年12月大陸從台灣進口175億美元，年減近9%；向台灣出口近60億美元，年減近3%，雙雙出現衰退。

累計去年全年兩岸進出口貿易額為2678.36億美元，年減15.6%。其中，去年大陸從台灣進口1993.5億美元，年減15.4%；大陸向台灣出口684.86億美元，年減16%。大陸海關數據，去年台灣對大陸貿易順差達1308億美元。

去年兩岸貿易呈現兩位數衰退態勢，一方面與大陸電子出口市場衰退、半導體產品進口減少有關；另一方面也與美國對中國大陸的半導體制裁有關。台灣對大陸出口以資訊通訊產品為主，在相關產品貿易量持續下跌下，連帶影響兩岸經貿表現。

分析指出，兩岸經貿關係持續動盪，不少台商認為，在台灣選舉後以及美中競合等地緣政治因素影響，加上國際總體經濟環境不佳，大陸可能在經貿上持續施壓等不確定因素之下，2024年兩岸經貿情勢仍不容樂觀。

在大陸進出口部分，大陸去年對前三大貿易夥伴東協、歐盟及美國的全年累計進出口分別下跌4.9%、7.1%及11.6%；對日本、南韓、台灣進出口則出現雙位數跌幅；對拉美、非洲、澳洲、印度及俄羅斯進出口則呈現正增長，尤其對俄羅斯增長最大，達到26.3%。

值得關注的是，電動汽車、鋰電池和太陽能電池等產品持續成為大陸出口的強效動能，「新三樣」產品出口首次突破人民幣「兆元」大關。

香港經濟日報引述分析指出，得益於年末旺季、全球科技景氣復甦，以及低基期等多重因素助推，大陸去年12月進出口雙雙走升，出口增速優於預期，進口重回正增長，顯示大陸外貿恢復腳步漸穩。

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