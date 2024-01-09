兩岸13個包機航點 春節前後10天可飛

民航局提醒，即起航空公司可在獲配航權額度內，於春節前後10日（1月31日至2月20日）申請客運包機。(本報資料照片)

因應農曆春節將至，交通部民航局昨提醒，目前得申請飛航兩岸包機的13個大陸航點，即起航空公司可在獲配航權額度內，於春節前後10天（1月31日至2月20日）申請客運包機。

陸委會去年3月9日公布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，在兩岸北京、成都、廈門和上海浦東、虹橋等5個航點基礎上，再開放10個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢 、寧波、鄭州 。另有13個航點可開放包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州。

民航局去年3月17日也公告「兩岸13個客運航點飛航特定需求包機執行說明」，針對13個包機航點，航空公司可於獲配航權額度內，在清明節、端午節 、中秋節等節慶假日，前後7天申請飛航客運包機。不過，去年3月18日開始實施後，仍無航空公司申請，民航局回應，有需求自然有供給，仍要視市場需求而定。

民航局昨發布新聞稿，依據大陸委員會去年3月9日公布的「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，對於有需求但無條件恢復定期航班的航點得申請包機。

民航局表示，考量春節為重要傳統節日，及春節期間民眾的返鄉旅運需求，即日起航空公司可於獲配航權額度內，依程序申請於春節前後各10天（1月31日至2月20日），飛航13個大陸航點的客運包機。

至於15個兩岸定期客運航點，民航局表示，目前於春節期間尚有運能可供利用，業者可視市場需求適時放大機型或在其獲配航權班次容量下增加載客航班。