兩岸政見 侯：中間路線非統一路線 賴：柯侯倚賴中國

民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

兩岸統獨議題，藍綠白總統候選人昨在政見會隔空交鋒，賴清德 表示，他是唯一一組走「信賴台灣」這條路，另外兩組都是秉持一個中國原則，一個接受九二共識，一個喊兩岸一家親，都是走倚賴中國的老路。柯文哲 反嗆，民進黨 過去很多人找他站台，怎麼不覺得兩岸一家親有問題，把他利用完，拿到政權就把他踢走。侯友宜強調，他遵循中華民國憲法，走台灣、中華民國的中間路線，不要視為是統一路線。

民眾黨總統候選人柯文哲昨在兩岸政見攻防時砲轟藍綠，「民進黨只有選舉的時候不主張獨立，國民黨只有選舉的時候不主張統一」。

賴清德質疑，柯文哲的政見，不管外交或國防，看來都沒有超過蔡英文總統的範圍，至於兩岸，也參考了不少他過去的主張，包括所謂的「台灣自主，兩岸和平」，但其實他早在之前就發表過「台灣自主，人民幸福」，柯所謂「五個互相」，也參考他在2014年的「四解」，包括希望增進兩岸人民理解、諒解、和解、了解。

柯文哲反問賴清德，「請問我何時說過接受一個中國？」兩岸一家親是2015年提出，2016年立委選舉，「民進黨很多人還請我站台，連我媽都被抓去站台，當時怎麼不覺得兩岸一家親有問題」、「把我利用完，拿到政權就把我踢走」。講著講著，柯又對賴補了一句「我想到你說徐春鶯是共產黨，你還沒道歉過捏。」