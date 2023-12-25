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黑白集／石斑魚可輸陸 要查7業者水表嗎？

黑白集
屏東縣長周春米（中）擔任民進黨賴清德總統候選人屏東縣競選總部主任委員，周日前被問到對於石斑魚開放輸陸，周春米說，選前宣布，裡面含義大家各自解讀。(記者劉星君／攝影)
屏東縣長周春米（中）擔任民進黨賴清德總統候選人屏東縣競選總部主任委員，周日前被問到對於石斑魚開放輸陸，周春米說，選前宣布，裡面含義大家各自解讀。(記者劉星君／攝影)

大陸剛中止台灣12項石化產品關稅減讓，卻又隨即解禁7家石斑魚業者輸陸。右手出劍，左手送禮，令人意外。相形之下，蔡政府腦袋似乎轉不過來，搞不清這忽軟忽硬出的是哪招。漁業署的反應更無腦，竟要求對岸應對所有石斑業者「一視同仁」，不要「分化」台灣漁民，還說要了解那7家業者有何「特殊性」。

漁業署難道忘了，石斑銷陸被禁，正是因為有不肖業者把含禁藥的魚貨混入，導致所有業者同遭其殃。漁業署該做的，是輔導業者做好品質把關，並積極和對岸交涉，才能確保石斑正常出口。但當時農業部前部長陳吉仲卻一味指責對岸，既不交涉也不輔導，讓業者飽受損失和衝擊。現在，漁業署還在搞同一套。

漁業署呼籲對岸要「一視同仁」，是邏輯錯亂。業者有認真不認真，石斑品質有好有壞；從消費者的立場，當然要選擇品質優良、無禁藥殘留的魚貨，誰要吃可能危害健康的石斑？這跟台灣人拒絕吃萊豬，道理是一樣的。也因此，對岸讓品管良好的石斑優先恢復進口，怎能說是「分化」？

這次大陸重開石斑進口，主要是國民黨蘇清泉和兩岸農漁交流協會黃一成居間交涉，並指導業者改善品質的成果。這些，都是蔡政府拒絕做的事。現在，七家業者爭取到石斑輸陸良機，蔡政府卻要查他們的水表嗎？

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