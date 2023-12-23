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新聞眼／政治偵防 把漁民當大陸介選共犯？

記者 陳政錄
在石斑魚之前更早被禁的鳳梨釋迦，當初台東縣府也與台東大學合作，從源頭解決檢疫問題，最後獲得解禁。(本報資料照片)
在石斑魚之前更早被禁的鳳梨釋迦，當初台東縣府也與台東大學合作，從源頭解決檢疫問題，最後獲得解禁。(本報資料照片)

中國大陸22日宣布恢復台灣地區石斑魚輸入，首批7家獲准輸入。在歷經一年半的禁令，能夠獲得解禁，當中固然不脫政治考量，但台灣業者投入整改，用數據及改革說服對方，卻也是不爭事實。沒想到，漁業署稱要去調查獲准輸陸的7家石斑魚業者「特殊背景」，看似準備把漁民當成配合大陸介選的違法共犯。

大陸先是對台掄起棒子中止ECFA部分產品關稅減讓，接著又給了胡蘿蔔重新開放石斑魚輸陸，這種作法就是以經貿的「兩手策略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，希望以經貿推動兩岸關係重回北京期待的「正軌」。台灣一直以來難以面對大陸的策略，也想不出好的應對方式，除了甩鍋在野黨，現在還想進一步要調查這些首批獲准的漁民業者，荒謬至極。

大陸始終強調「九二共識」是兩岸關係的政治基礎，在民進黨政府不承認「九二共識」下，兩岸沒有溝通管道，大陸已讀不回，也成為國民黨人士繞開蔡政府，自行赴陸爭取農漁產品恢復銷陸的突破口。民間為了生存、為了生計，不願沾染政治，但兩岸卻要他們選邊站，對他們是情何以堪的無奈與無辜。

在石斑魚之前更早被禁的鳳梨釋迦，當初台東縣府也與台東大學合作，從源頭解決檢疫問題，經過六百多天的努力，最後獲得解禁，這回石斑魚也是經過業者的改革，提出整改計畫與數據，獲得突破。當初石斑魚遭到陸方以多次檢出禁藥殘留未獲改善遭到暫停進口，其後更爆出借牌文化、養殖場多半沒有登記等多年沉痾，這段期間漁業署到底做了那些努力，外界不得而知，但漁業署的職責就是做好把關管理與開拓市場，現在卻做起政治偵防？

政府不思協助解決兩岸當前貿易的困境，卻讓自己的農漁民淪為政治惡鬥下的夾心餅乾，這樣的政府真是令人匪夷所思。

解禁 釋迦 國民黨

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