陸取消優惠關稅台向WTO申訴？學者直言很難

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，以往大陸限制台灣出口都是農漁產品，但從宣布台灣違反貿易壁壘到中止12項石化產品關稅 優惠，可發現大陸對台經貿已經轉向ECFA工業產品的結構性報復措施。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，石化工業與中油等企業有點關係，也就是跟政府有關，所以針對性很強，警告意味濃厚，讓台灣「陣痛」而不是「劇痛」，但這是個「山雨欲來」，透過警告跟測試來看台灣的反應，會否採取經濟方面的制裁或把ECFA斷掉，恐怕是看選舉結果。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，大陸這次想凸顯有政治互信才有單邊讓利、尚留餘地要觀察選舉結果、強調融合發展才是強大民族經濟等三個目的，「接下來要擔心占較大，像工具機，汽車零配件。」

台經院研究員邱達生也說，雖然此次取消優惠稅率占出口大陸占比非常低，經濟上衝擊不顯著，但大陸祭出的手段都是ECFA早收清單協議，且是取消關稅優惠，並非禁止出口，因此台灣很難到世貿組織（WTO ）申訴處理，上海東亞研究所助理所長包承柯也認為「這是不可能的」。廈門大學台灣研究院教授唐永紅則認為，未來陸方完全中止ECFA早期收穫清單的可能性是存在的。

邱達生認為大陸目的是要政府回應廠商損失，政府如果無法協助就會失去一部分民心，預判接下來陸方仍可能會有下一波動作，但如果政府回應讓陸方滿意，恢復關稅優惠也不無可能。