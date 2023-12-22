陸中止部分ECFA關稅減讓 國台辦：可在九二共識下協商

中國大陸21日宣布，明年元旦起中止ECFA中12項石化產品的關稅減讓，要求台方取消對陸貿易限制。圖為台灣最大的林園石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

中國大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，昨天進一步公告自明年1月1日起，中止「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）部分產品關稅 減讓，範圍涵蓋原產於台灣以石化領域為主的12個稅目進口產品；大陸國台辦表示，兩岸可在「九二共識」基礎上協商解決各類經貿問題。經濟部則說，時值台灣大選前夕，對於大陸再次把經貿政治化、工具化表達遺憾，呼籲兩岸貿易爭端應在WTO 機制下討論解決。

行政院長陳建仁昨在行政院會表示，台方展現最大誠意，多次在WTO架構下表達雙方可隨時協商，唯中方仍恣意而為，調查時間上又刻意安排，顯見政治目的大於經濟目的，實屬經濟脅迫，呼籲只要中國有誠意，雙方可以WTO機制啟動協商。

陳建仁說，台方已做好完善管理及控制，請各部會持續協助業者分散市場風險，勿過度依賴單一市場。

根據ECFA協議，這12項石化產品已分三年逐步降至零關稅；經濟部次長陳正祺表示，中止的12項產品，有九項法定稅率2%（其中兩項暫定稅率是1%）、兩項6.5%、一項10%。

經濟部統計，受影響產品今年1至11月對陸出口金額約18億美元，占台灣對陸出口金額1.3%。國發會主委龔明鑫表示，整體ECFA占出口不到4%，這12項占比更低，對整體經濟衝擊非常有限，明年經濟成長率還是會超過3%，但政府會協助受影響的個別廠商。

大陸國務院關稅稅則委員會昨公告，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，違反ECFA規定，陸方按規定和程序決定中止ECFA部分產品關稅減讓，「希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制」。

陸砍12項石化品關稅優惠 製表／財經中心

公告稱，自2024年1月1日起，對原產於台灣地區的丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物，共12個稅目進口產品，中止適用協定稅率，按現行規定執行。

陸委會則警告中共當局立刻停止這些基於政治動機的操作舉措，以免進一步傷害多年來雙方建立的良好經貿關係。

國民黨總統候選人侯友宜表示，大陸啟動貿易壁壘調查時已有警訊，但民進黨政府八個月來都沒提出具體方案來面對與解決，嚴重傷害台灣人民情感，他主張盡速回到ECFA爭端解決機制，否則產業將受衝擊。

民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人戴于文表示，中國用經貿手段達到政治目的方式不可取，但像民進黨政府與中國完全欠缺互信及無溝通橋梁，未來經濟發展與兩岸關係只會更加緊繃。