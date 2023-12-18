我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

現役軍官涉共諜 機密偵辦過程被公開 藍委批司法洩密

記者洪哲政／台北18日電
涉共諜案的中校謝孟書具駕駛CH-47SD運輸直升機本職學能。（本報資料照片）
涉共諜案的中校謝孟書具駕駛CH-47SD運輸直升機本職學能。（本報資料照片）

高檢署偵辦陳裕炘發展共諜組織案，爆出陸軍航特部601旅中校謝孟書涉共諜案、「0221」專案洩漏等兩大案情。謝孟書在軍中不但長期擔任高階將領的隨員，且「空安鑑定」一直都維持良好的A級，案發後才被檢討。

據了解，此案是國防部透過「國安通報」管道獲得，偵辦過程被核定為機密，並告知高檢署，但案情被公開。

國民黨立委陳以信表示，國軍發生共諜案，令人遺憾，一定要查個水落石出，清楚向國人交代；而對涉及國安機敏的共諜疑案調查，司法單位原應維持高度機密，但現在看到許多共諜案訊息，很多似乎並非從國防單位對外洩漏，而是在偵辦過程中遭披露，司法單位難辭其咎。

陳以信表示，司法單位面對國安機密、共諜案調查，應有更周延機密偵查的措施，才能避免洩漏機密；近期這項共諜案偵辦內情以相當詳盡的方式被洩漏，讓外界質疑司法單位刻意釋放訊息，而這些訊息都有可能影響國內政治氛圍與選舉討論，已嚴重傷害司法威信。

陳以信說，尤其現在司法單位大動作約談部分里長，針對赴陸旅遊一事調查，做法也會引起寒蟬效應，讓許多基層里長心生畏懼；如果司法淪為政治使用的工具，司法威信將一蹶不振，司法單位應謹慎處理。

針對上情，國防部接受查證時僅表示，此案相關人員已依違法情節從嚴究處；針對外流機密資訊，已啟動損害評估作為，釐清各級考核及違失責任檢討議處。

調查局偵蒐陳裕炘發展共諜組織案，共七位現役軍、士官涉案；謝孟書、洪睿洋、何信儒、康奕彬等四位軍官均因涉外洩漢光演習操演及作戰區等機密被羈押，洪於延押時吐露案情而獲法院交保。

據指出，此案有高階將領御下不嚴情節。涉案的謝孟書曾長期擔任前陸軍副司令、國防部前總督察長黄國明的隨員，甚至也隨赴國防部總督察室出任航督官，其具駕駛CH-47SD直升機本職學能，傳期間「空安鑑定」均屬A級（無安全顧慮），案發前均未被檢討出問題，考核機制失靈。

國防部 國民黨

上一則

長榮機師22日啟動投票 不排除春節突襲罷工

下一則

二度闖紅燈拒攔查 與警衝突男猝逝 檢將解剖釐清

延伸閱讀

空軍國民兵洩密烏戰情 連坐懲處15人

空軍國民兵洩密烏戰情 連坐懲處15人
共諜洗錢冤案遭台限境4年 向心3箭維權跨海告王立強

共諜洗錢冤案遭台限境4年 向心3箭維權跨海告王立強
向心共諜洗錢案無罪 跨海提告王立強

向心共諜洗錢案無罪 跨海提告王立強
收賄淪為共諜洩密 10現役、退役軍人被起訴

收賄淪為共諜洩密 10現役、退役軍人被起訴

熱門新聞

聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
星宇航空一趟航班因違反美國法規，受美國國土安全部海關暨邊境保護局罰款6696美元。圖為星宇航空示意圖。（中央社）

星宇航空未確認旅客證件導致遣返 遭美裁罰

2023-12-15 09:11
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康組成「侯康配」，令國民黨基本盤盡數回歸，不過距離勝選，尚有一步之距，決戰點在年輕族群及中間選民。文化大學廣告系主任鈕則勳建議，侯康可與台北市長蔣萬安組成連線，侯的媒體論述也應跳出框架，更有戲劇張力，亦可拍防身小教室，吸引年輕人眼球。（聯合報系資料照片）

侯康配勝選關鍵？學者建議和「他」組連線：有拓票年輕族群能力

2023-12-16 17:25

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛