現役軍官涉共諜 機密偵辦過程被公開 藍委批司法洩密

涉共諜案的中校謝孟書具駕駛CH-47SD運輸直升機本職學能。（本報資料照片）

高檢署偵辦陳裕炘發展共諜組織案，爆出陸軍航特部601旅中校謝孟書涉共諜案、「0221」專案洩漏等兩大案情。謝孟書在軍中不但長期擔任高階將領的隨員，且「空安鑑定」一直都維持良好的A級，案發後才被檢討。

據了解，此案是國防部 透過「國安通報」管道獲得，偵辦過程被核定為機密，並告知高檢署，但案情被公開。

國民黨 立委陳以信表示，國軍發生共諜案，令人遺憾，一定要查個水落石出，清楚向國人交代；而對涉及國安機敏的共諜疑案調查，司法單位原應維持高度機密，但現在看到許多共諜案訊息，很多似乎並非從國防單位對外洩漏，而是在偵辦過程中遭披露，司法單位難辭其咎。

陳以信表示，司法單位面對國安機密、共諜案調查，應有更周延機密偵查的措施，才能避免洩漏機密；近期這項共諜案偵辦內情以相當詳盡的方式被洩漏，讓外界質疑司法單位刻意釋放訊息，而這些訊息都有可能影響國內政治氛圍與選舉討論，已嚴重傷害司法威信。

陳以信說，尤其現在司法單位大動作約談部分里長，針對赴陸旅遊一事調查，做法也會引起寒蟬效應，讓許多基層里長心生畏懼；如果司法淪為政治使用的工具，司法威信將一蹶不振，司法單位應謹慎處理。

針對上情，國防部接受查證時僅表示，此案相關人員已依違法情節從嚴究處；針對外流機密資訊，已啟動損害評估作為，釐清各級考核及違失責任檢討議處。

調查局偵蒐陳裕炘發展共諜組織案，共七位現役軍、士官涉案；謝孟書、洪睿洋、何信儒、康奕彬等四位軍官均因涉外洩漢光演習操演及作戰區等機密被羈押，洪於延押時吐露案情而獲法院交保。

據指出，此案有高階將領御下不嚴情節。涉案的謝孟書曾長期擔任前陸軍副司令、國防部前總督察長黄國明的隨員，甚至也隨赴國防部總督察室出任航督官，其具駕駛CH-47SD直升機本職學能，傳期間「空安鑑定」均屬A級（無安全顧慮），案發前均未被檢討出問題，考核機制失靈。