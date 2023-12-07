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台總統民調：賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

民進黨批國民黨公布IPEF交涉密件 危害談判扯後腿

記者鄭媁、丘采薇、陳熙文、程遠述／台北7日電
行政院長陳建仁表示，IPEF架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作。（本報資料照片）
行政院長陳建仁表示，IPEF架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作。（本報資料照片）

國民黨立委參選人徐巧芯昨揭露涉外的內部文件，指政府開放萊豬進口卻換不到參與印太經濟架構（IPEF）。對此，民進黨表示，解決問題不應用公布機密文件方式危害談判進程，相關指控凸顯國民黨對經貿議題與台美關係陌生。

行政院長陳建仁表示，IPEF架構還在形成中，台灣正持續參加，盼在野黨莫為選舉私利刻意操作；行政院副院長鄭文燦表示，台美各方面交流合作多，走在正確的道路上，台灣在國際外交經貿遇到困難，應該團結努力爭取機會，而不應想辦法扯後腿。

國民黨立委參選人游淑慧表示，民進黨從頭到尾都在大內宣、編織謊言欺騙大家，美國總統拜登在2021年提出印太經濟架構（IPEF）想法，蔡英文總統就一廂情願告訴大家台灣要加入，然而去年4月談判會議就知道台灣沒有機會加入，拜登同年5月出訪亞洲時，經濟部、外交部還在不斷欺騙國人「台灣還有機會、正在努力。」

游淑慧質疑，從談判內容可感受到，台灣代表的一廂情願及被動，談判外交官要用討拍的方式和美國討人情；還說若無法讓台灣加入，會被中國認知作戰，釋出美國不支持台灣的訊息，用半拜託、半威脅方式，拜託美國發揮影響力。

國民黨立委參選人張斯綱說，美國不讓台灣加入IPEF，顯示美方內部對台灣加入類似經貿整合組織，採取中立、觀望、甚至阻擋的角色；國民黨要問蕭美琴，過去幾年的萊豬是否白吞了？

民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱說，台美雙邊關係無論在安全、經貿上的進展，國人有目共睹，諸如「台美21世紀貿易倡議」協定簽訂，不僅對台美經貿、對台灣各領域產業有相當助益，協定也成為很多國家希望深化與我國經貿關係的重要範本。

行政院經貿辦公室表示，政府對於印太經濟架構會密切注意，依據目前所觀察到的最新發展，尚不會對台灣有不利的影響，台美關係的進步不應以一份看似為沙盤推演的參考文件質疑。

國民黨 民進黨 拜登

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