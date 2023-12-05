AIT處長孫曉雅年終政策演說 「誰當總統 美國沒偏好」

美國在台協會處長孫曉雅4日赴台大進行年終政策演說。(記者侯永全／攝影)

2024大選將至，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 昨天表示，美國對台灣的選舉過程和民主制度深具信心，相信台灣民眾應在不受外部干預的情況下，決定下一任領導人。她強調，美國政府不會支持特定的候選人，也不會選邊站，「我們沒有偏好哪位候選人，我們知道我們沒有選票，無論由哪個政黨執政，美對台政策不變。」

孫曉雅昨天在台灣大學發表年終政策演說，數位發展部長唐鳳也出席。孫曉雅在演講中提及，美台在網路安全與反制假訊息操控有堅實的合作基礎，也和數位發展部及民間有很好的合作關係。並重申在「一中政策 」下，支持台灣有意義參與國際社會，並會持續深化雙邊經貿關係。

孫曉雅表示，美國對台灣的支持始終如一，將堅守一中政策立場，維護台海和平穩定，這已經是兩黨共識，更獲得行政部門與國會的一致支持。站在美國的立場，期待與民主選舉勝出的新領導人繼續合作，無論由誰執政，美國對台政策都不會改變。

隨著台灣選舉 的臨近，孫曉雅說，美國對台灣的選舉過程和民主制度充滿信心，相信台灣選民應該在不受外界干涉的情況下決定下一任領導人，而如同先前多次所提，美國立場不會支持特定的候選人，也不會在選舉中選邊站，更沒有首選的人選，無論哪個黨執政，對台政策都不會變，並期待與新總統合作。

與會者提問，傳出中國大陸可能在2027年或2035年犯台，屆時美國有無可能被迫放棄台灣？孫曉雅說，答案是否定的；美國「一中政策」下的對台政策已持續數十年且未改變，更重要的是，這項政策獲得美國兩黨、行政部門與國會的支持，又有美國民眾的認同，要達到這樣的共識其實是相當困難的。