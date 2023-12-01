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媽祖、關帝金身赴台巡安卡關 國台辦批民進黨阻撓

記者陳政錄／漳州1日電
大陸國台辦發言人陳斌華抨擊，民進黨阻撓媽祖、關帝金身赴台巡安，不得民心。（記者陳政錄／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華抨擊，民進黨阻撓媽祖、關帝金身赴台巡安，不得民心。（記者陳政錄／攝影）

針對中國大陸福建湄洲媽祖、東山關帝金身無法赴台一事，兩岸陷入僵局，陸委會稱，迄今還在等邀請單位補正資料，並未駁回，大陸國台辦發言人陳斌華昨日回應表示，這種說法是惡意欺騙，自欺欺人，並反控邀請湄洲媽祖的台灣方單位已被告知「無必要性、急迫性、不可替代性」，因此未獲同意，甚至有幫忙申請關帝金身赴台的人士被台灣警方約談，可見「綠色恐怖」。

對此，陸委會前天回應表示，迄今主管機關還在等邀請單位補正資料，「所謂遭駁回是惡意的假訊息」。陸委會主委邱太三昨說，過去兩岸宗教交流非常頻繁，所以各相關的申請單位他們都知道大概要來有幾個資料一定要補齊，「譬如說他們要來的方式、路線、人員跟來的所謂的必要性等」。

大陸國台辦發言人陳斌華指出，陸委會聲稱，湄洲媽祖祖廟媽祖金身、東山關帝廟關帝金身赴台「遭駁回」是惡意的假訊息。「這種說法本身就是惡意欺騙，自欺欺人」。

陳斌華說，民進黨阻擋湄洲祖廟媽祖金身和東山關帝廟關帝金身赴台，事實很清楚，台灣各地宮廟和廣大信眾都看在眼裡。台灣邀請單位致函湄洲媽祖祖廟明確告知，台灣主管機關認為此次赴台「無必要性、急迫性、不可替代性」，因此未同意。

他接著表示，台灣有關團體分別於今年4月、6月和9月三次行文申請關帝金身赴台，台有關機構一直置之不理，直到10月25日陸委會才電話告知有關團體，年底之前有關申請不會通過，要求他們不要再行文。更有甚者，幫忙申請關帝金身赴台的台灣人士甚至被台灣警方約談，可見民進黨當局的「綠色恐怖」到了何種程度。

陳斌華抨擊，這樁樁件件難道不是「遭駁回」、被阻擋？陸委會明明在阻擋兩岸民間正常交流，現在卻矢口否認，是徒勞的。如果不阻擋，那就請放行。要說「惡意」，民進黨當局粗暴阻擋媽祖、關帝金身赴台巡安，就是最大的惡意。

在此之前，大陸國台辦於今年9月主動披露，受台灣數百宮廟邀請，湄洲媽組擬於11月來台，陸委會曾於10月下旬表示，申請單位造冊提供的來台人士名冊比較簡略，主管機關還要求補件。湄洲媽祖祖廟董事會、漳州東山關帝廟理事會於本月28日分別公告稱，因被民進黨粗暴阻擋，導致赴台申請未獲准。

邱太三昨回應指出，因為受理的單位原則上是內政部的宗教司，所以他們會根據規定要求他們做相關的補件，「事實上最近昆山的媽祖也來過，所以我想他們都知道申請的流程需要的文件和資料、或者是注意的事項，我想各相關的申請單位都很清楚」；內政部長林右昌昨表示，因申請來台者多人均非宗教人士，所以要求補件說明。

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