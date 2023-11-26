新聞評論／習否認攻台時間表 賴蕭雙獨安心了？

美中領導人15日結束舊金山會談，美國國會反應好壞參半。圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平 15日在舊金山舉行拜習高峰會，談到台灣問題時，習近平否認有外傳的2027年或2035年對台動武計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力；拜登除了強調台海的安全與穩定之外，還要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

對美國來說，這次高峰會最大的成就是恢復軍事溝通機制，包括中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。事實上，拜登啟程赴舊金山前，被問及如何衡量拜習會 是否成功時就表示，目標是恢復美中正常的對話溝通，在危機發生時可以拿起電話就打通，確保軍方接觸暢通無虞。換言之，中美兩國都認識到，除了對抗，還必須有溝通與合作，因此雙方排除萬難舉行這場高峰會，並至少確認了未來有事就可熱線溝通。

不過，美中築護欄，拜習會效應卻波及台灣的總統選舉。台灣這次大選，始終籠罩在台海戰爭陰影之下。民進黨總統參選人賴清德 自稱「務實的台獨工作者」，大陸已經點名批判；賴的副手蕭美琴也早被列為「台獨頑固分子」，中共批評賴蕭配是「獨上加獨」。台灣民眾擔心，一旦賴蕭配勝選，大陸將對台動武。

事實上，這也是反對陣營一致攻擊的焦點，無論是國民黨總統參選人侯友宜的「票投民進黨，全民上戰場」，或是民眾黨總統參選人柯文哲宣稱的「2024選舉面臨戰爭危機，選錯人台灣就毀了」，都在強調明年大選是和平與戰爭的選擇。

可是習近平否認有外傳的對台動武時間表，這讓賴清德陣營亦喜亦憂。喜的是，藍白兩黨不能再將選舉與戰爭連結；賴清德說，習近平直接打臉國民黨，否認武力攻台計畫，揭穿藍營所說「票投民進黨，青年上戰場」、「2024年大選是戰爭與和平的選擇」等謊言。但賴營喜中有憂，從2016年以來民進黨一向慣用的「抗中保台」策略因此失靈，團結綠營最重要的「外患」因素就此消失，綠營不再能操弄反中牌與抹紅牌，也難以指責島內代理人裡應外合。

既然習近平說沒有攻台時間表，賴清德改口要大家信賴習近平，並且更用力宣傳賴當總統，戰爭風險最低；蕭美琴也說，希望習近平的論述是真心誠意的，期待兩岸對話，戰爭不是選項。不過，真實世界裡，台海戰爭的陰影並沒有消失。美中雖然恢復軍事溝通機制，但僅止於擦槍走火的意外，而習近平也沒有承諾對台獨放棄武力。習近平自揭沒有攻台時間表，是要美國「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。反而賴營宣稱未來在賴清德任內都不太可能發生戰爭了，才是欺騙社會大眾，因為戰爭風險依然存在，而且與美中對賴清德的擔憂是分不開的。

拜習會前，大陸就向美國表達對台灣大選後台獨冒進變局的憂心，並表明任何問題都可以談，但是美國必須要對一中政策進一步表態。這就是我們看到美國在台協會主席羅森柏格日前來台，公開表示美國不支持台獨，而拜習會前白宮也強調不支持台獨的原因。白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯又在拜習會後表示，拜登非常清楚地對習近平表達維護台海和平的決心，並警告北京不要介入台灣選舉，應尊重勝選者，並準備和勝選的一方合作。

美國或大陸都試圖介選，但都只能被動接受台灣的民主選舉結果。身為選舉主角的台灣選民，我們應該要有自己的判斷，做出選擇，避開仍然籠罩台海的戰爭風險。