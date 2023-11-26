我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

新聞評論／習否認攻台時間表 賴蕭雙獨安心了？

聯合報社論
美中領導人15日結束舊金山會談，美國國會反應好壞參半。圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)
美中領導人15日結束舊金山會談，美國國會反應好壞參半。圖為拜習會結束、習近平要上車時，拜登與習近平再度握手。(歐新社)

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平15日在舊金山舉行拜習高峰會，談到台灣問題時，習近平否認有外傳的2027年或2035年對台動武計畫，仍重申和平統一，可是也不排除使用武力；拜登除了強調台海的安全與穩定之外，還要求習近平尊重台灣即將舉行的總統選舉。

對美國來說，這次高峰會最大的成就是恢復軍事溝通機制，包括中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。事實上，拜登啟程赴舊金山前，被問及如何衡量拜習會是否成功時就表示，目標是恢復美中正常的對話溝通，在危機發生時可以拿起電話就打通，確保軍方接觸暢通無虞。換言之，中美兩國都認識到，除了對抗，還必須有溝通與合作，因此雙方排除萬難舉行這場高峰會，並至少確認了未來有事就可熱線溝通。

不過，美中築護欄，拜習會效應卻波及台灣的總統選舉。台灣這次大選，始終籠罩在台海戰爭陰影之下。民進黨總統參選人賴清德自稱「務實的台獨工作者」，大陸已經點名批判；賴的副手蕭美琴也早被列為「台獨頑固分子」，中共批評賴蕭配是「獨上加獨」。台灣民眾擔心，一旦賴蕭配勝選，大陸將對台動武。

事實上，這也是反對陣營一致攻擊的焦點，無論是國民黨總統參選人侯友宜的「票投民進黨，全民上戰場」，或是民眾黨總統參選人柯文哲宣稱的「2024選舉面臨戰爭危機，選錯人台灣就毀了」，都在強調明年大選是和平與戰爭的選擇。

可是習近平否認有外傳的對台動武時間表，這讓賴清德陣營亦喜亦憂。喜的是，藍白兩黨不能再將選舉與戰爭連結；賴清德說，習近平直接打臉國民黨，否認武力攻台計畫，揭穿藍營所說「票投民進黨，青年上戰場」、「2024年大選是戰爭與和平的選擇」等謊言。但賴營喜中有憂，從2016年以來民進黨一向慣用的「抗中保台」策略因此失靈，團結綠營最重要的「外患」因素就此消失，綠營不再能操弄反中牌與抹紅牌，也難以指責島內代理人裡應外合。

既然習近平說沒有攻台時間表，賴清德改口要大家信賴習近平，並且更用力宣傳賴當總統，戰爭風險最低；蕭美琴也說，希望習近平的論述是真心誠意的，期待兩岸對話，戰爭不是選項。不過，真實世界裡，台海戰爭的陰影並沒有消失。美中雖然恢復軍事溝通機制，但僅止於擦槍走火的意外，而習近平也沒有承諾對台獨放棄武力。習近平自揭沒有攻台時間表，是要美國「停止武裝台灣，支持中國和平統一」。反而賴營宣稱未來在賴清德任內都不太可能發生戰爭了，才是欺騙社會大眾，因為戰爭風險依然存在，而且與美中對賴清德的擔憂是分不開的。

拜習會前，大陸就向美國表達對台灣大選後台獨冒進變局的憂心，並表明任何問題都可以談，但是美國必須要對一中政策進一步表態。這就是我們看到美國在台協會主席羅森柏格日前來台，公開表示美國不支持台獨，而拜習會前白宮也強調不支持台獨的原因。白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯又在拜習會後表示，拜登非常清楚地對習近平表達維護台海和平的決心，並警告北京不要介入台灣選舉，應尊重勝選者，並準備和勝選的一方合作。

美國或大陸都試圖介選，但都只能被動接受台灣的民主選舉結果。身為選舉主角的台灣選民，我們應該要有自己的判斷，做出選擇，避開仍然籠罩台海的戰爭風險。

習近平 賴清德 拜習會

上一則

最新民調：賴蕭配領先 侯康只差2.3個百分點緊追

下一則

金馬60 影帝吳慷仁 李安盛讚 影后林品彤 史上最年輕

延伸閱讀

蕭美琴曾以胃潰瘍更嚴重婉拒副手 賴清德：我剛好是醫生

蕭美琴曾以胃潰瘍更嚴重婉拒副手 賴清德：我剛好是醫生
若有機會想跟習近平說什麼？蕭美琴這樣答

若有機會想跟習近平說什麼？蕭美琴這樣答
日本創價學會名譽會長池田大作過世 習近平致唁電

日本創價學會名譽會長池田大作過世 習近平致唁電
華爾街日報：中國干預台灣大選 美應加速供台武器

華爾街日報：中國干預台灣大選 美應加速供台武器

熱門新聞

中國網紅肖恩(右戴白帽者)在饒河夜市被粉絲包圍。(圖／截自YouTube)

台灣人這舉動出乎他意料 中國網紅：素質這麼高

2023-11-22 15:10
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲「藍白合」目前尚未喬攏。記者劉學聖、葉信菉／攝影

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

2023-11-21 15:04
奇美集團創辦人許文龍。圖／奇美博物館提供

我走了不要造墓 奇美集團創辦人許文龍走完傳奇一生

2023-11-18 10:11
「藍白合」破局，國民黨總統參選人侯友宜(中)決定走自己的路，24日將和他的副手 、戰鬥藍精神領袖趙少康(左)共同登記參選。(本報資料照片)

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

2023-11-23 19:41
冬天到了，預防「靜電」有一招。(Photo by Mukuko Studio on Unsplash)

冬天狂「靜電」 過來人曝1招解方：超有效

2023-11-20 14:31
台灣民眾黨不分區立委吳欣盈（右）成為民眾黨總統參選人柯文哲（左）副手人選。(本報資料照片)

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

2023-11-23 20:22

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄