上海國際童書展10周年 台灣館：交流與成效不斷成長

2023上海國際童書展台灣展團舉行今年豐子愷兒童圖畫書獎得獎台灣作家湯姆牛《畫家馬一邊》與黃一文《動物園的秘密》推薦會，現場座無虛席。(記者謝守真／攝影)

上海國際童書展（CCBF）今年邁入10周年，台灣童書沒有缺席，更吸引不少民眾駐足流連。台灣館主辦方華品文創總經理王承惠表示，台灣的書籍從第一屆就開始參加上海國際童書展，整體交流與成效每年都在不斷成長。儘管近年受到疫情 、新生兒數下降、閱讀習慣和大環境改變的影響，但大陸童書市場仍不斷成長，比例幾乎是以兩位數增長，且兩岸都非常重視兒童的閱讀推廣。

本屆上海國際童書展於17至19日在上海世博展覽館舉辦，共有來自25個國家和地區等478家海內外展商，展覽面積達2.5萬平方公尺，參展的中外最新童書超過3萬多種。

其中，台灣館以「閱讀繽紛樂 I Love Reading」為主題，展區面積90平方公尺，約有台灣20多家出版社（小天下、小牛頓、康軒文教、華品文創、聯經出版等）參展，展出約一千種書籍，其中包含近年新書、暢銷書、得獎書及三位台灣本土兒童繪本創作者嚴淑女、湯姆牛與黃一文。

王承惠提到，按新生兒人口來算，台灣目前的市場正在不斷萎縮，但大陸市場約為台灣的50倍大，且書價已和台灣不相上下，若內容符合大陸當地條件，可採用版權授權方式，而起印量則大概以1、2萬為起點。

王承惠再指，大陸對台灣的原創一直都很感興趣，只要能來參展曝光就有機會賣掉版權。他說到，一般授權版稅約為10%，若一本為新台幣1萬元，作者就能拿到30萬元，這「對台灣很多作者算是一筆非常好的收入」。

不過，王承惠坦言，由於大陸整體環境，出版內容必須經過審查，而到當地展覽同樣要通過一定流程才可上架展覽，在內容尺度大方向上，明顯有關政治或宗教等特殊議題，原則上是不允許的。「這次大概有大概近一千本書過來（上海國際童書展）參展」，但其中有近十分之一的書，當中可能因部分內容而無法上架。