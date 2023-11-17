被指去電問柯文哲中方是否介選？AIT回應表達立場

民眾黨總統參選人柯文哲（右）15日透露，他曾接到美國在台協會（AIT）的電話，要他們去「解釋一下，藍白合有沒有中國介入」；國民黨總統參選人侯友宜（左）表示，台灣人民會選擇自己的路。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲 15日在電視節目專訪錄影中透露，他曾接到美國在台協會（AIT ）的電話，要他們去「解釋一下，藍白合有沒有中國介入」。對此，AIT並未證實是否曾去電柯文哲，僅重申美國對台灣民主有信心，堅信台灣選民會在沒有外力影響之下決定台灣未來的領導人。

國民黨總統參選人侯友宜昨天接受媒體聯訪時指出，台灣的選舉民主自由制度行之多年，每次選舉過程，台灣人民都用智慧來做好判斷，他也相信人民在這次的選舉，民主制度一定非常成熟，會走自己的選擇之路。

柯文哲15日透露AIT曾來電，指AIT也在懷疑是否有中國介入藍白合。對此，AIT發言人沒有正面回應，只說美國對台灣民主過程非常有信心，並深信台灣選民能在沒有外在影響之下選出下一位領導人。

AIT發言人也重申，美國不會在台灣大選中選邊站，並堅持對各總統參選人一視同仁。無論哪一個政黨執政，美國的對台政策不會改變。美國對台灣的民主體制，和選舉程序完全有信心；美國支持台灣充滿活力的民主，並期待與任何在2024年當選的領導人合作。

柯文哲昨天說，以AIT立場，來電關心藍白合議題很正常，美國是台灣重要盟邦，須維持良好關係與溝通、避免誤解。

柯文哲表示，從今年2月至今，民眾黨與AIT每周都聯絡，從處長、副處長、政治組的層級都長期聯繫；他也跟AIT處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）保證，台美關係上維持「NO Surprise」，他訪美時也跟美國高層答應維持這原則，不會突然出怪牌。