團客赴陸限2000人？ 旅遊業怒轟政府2套說法

交通部將於明年3月解除赴陸禁團令，陸委會卻稱規畫台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2000人為限。(本報資料照片)

交通部日前宣布明年3月解除赴陸禁團令，陸委會主委邱太三前天卻稱台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2000人為限；此說法引發旅行業界反彈，批評「一個政府、兩套說法」，造成業者困擾，政府應盡快講清楚。交通部長王國材表示，業者仍可先準備，會參考業者準備或攬客情形，規畫相關細節。

邱太三表示，對兩岸團客限額，是因民眾「都跑到國外旅遊」，交通部會有壓力；至於陸客何時有望來台，他則說，明年如果民進黨 勝選，「我們也沒那麼樂觀」，會按照台方規畫的方向跟時程。

根據交通部11月3日說法為，明年春節前正式宣布，春節後（3月1日）可以組團去大陸及接待大陸團，業者可規畫包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程安排；隻字未提每日限額2000人。

不少旅遊業者表示，交通部宣布解除明年赴陸禁團令時，隻字未提每日限額，陸委會卻橫空冒出「限額2000人」說法，業者直批「傻眼又錯愕」，並表示商品已開賣，面對兩套說法，「要繼續賣，還是不賣」？若超出名額要如何跟消費者交代？擔心屆時產生很多不必要的爭議，呼籲主管機關盡快講清楚。

中華民國 旅行商業同業公會全國聯合會昨發表聲明，截至目前旅行業報名3月成團赴陸，並收訂金開票 的旅客至少上萬人，陸委會卻突然宣布限制每日2000人次限額，批評政府朝令夕改、政策髮夾彎；若政策決定限制名額，已經收單的旅行社將面臨嚴重旅遊糾紛。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也說，台日來往人數相差五倍、台韓也相差兩倍以上，卻從來沒有限額，業界相當不認同陸委會的做法。