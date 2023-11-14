我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

邱太三：綠若勝選 陸客來台不樂觀

記者廖士鋒、周彥妤／台北14日電
台灣民眾在桃園機場搭機前往大陸旅遊。 （中通社）
台灣民眾在桃園機場搭機前往大陸旅遊。 （中通社）

交通部將於明年3月解除赴陸禁團令，陸委會卻規畫台灣旅遊業者組團赴陸，初期以每日2000人為限，陸委會主委邱太三昨稱，對兩岸團客限額，是因民眾「都跑到國外旅遊」，交通部會有壓力。至於陸客何時有望訪台，邱太三坦言，明年如果民進黨勝選，「我們也沒那麼樂觀」，「會按照我方規畫的方向跟時程」。

針對邱太三提及「交通部有壓力、擬限額每日2000人」等說法，交通部長王國材表示，兩岸恢復健康有序交流是政府立場，也朝此目標進行規畫；政策配套上，相關部會仍會與各界持續討論。

立法院內政委員會昨審查陸委會預算，朝野攻防焦點之一是兩岸團客議題。

國民黨立委李德維質疑，交通部已公布明年3月解除赴陸禁團令，但陸委會說只是「規畫方向」，邱太三回應稱「兩者都對」，李德維批評「這樣講，業者就瘋了」，因為業界早已著手規畫。

針對台灣旅遊業者組團赴陸以每日2000人為限，邱太三稱，因為台灣人都跑到國外旅遊，交通部當然會有壓力；官方也擔心，「萬一他（陸方）還是不過來，國旅又全部跑出去，特別是日本、東南亞」，政府基於「對等互惠」原則，以2019年陸客赴台人數，計算出此限額。

至於大陸方面遲未解禁陸客赴台，邱太三說，「如果老共都一直不要（解禁陸客來台），我們就按照自己規畫的方向跟時程」。他還說：「講白了，明年如果民進黨又獲勝了，你認為老共會開放嗎？我看我們也沒那麼樂觀，所以我們會按照自己的思考去做。」

金門縣立委陳玉珍關注「陸客自由行金馬先行」，邱太三稱「會盡全力努力」，陳玉珍補充「大陸我會協助溝通」，但邱太三僅表示要彙整意見後提給上層。

民進黨 解禁 東南亞

上一則

顛覆憲法、抺殺兩岸關係條例 陸委會莫非太上大法官

下一則

提報不分區名單 藍延中常會 「努力整合到最後」

延伸閱讀

反對馬英九當藍白合見證人 國民黨團：前主席不宜介入

反對馬英九當藍白合見證人 國民黨團：前主席不宜介入
陸委會回應徐春鶯案是「兩國論」？ 邱太三：美日南非不在憲法範圍

陸委會回應徐春鶯案是「兩國論」？ 邱太三：美日南非不在憲法範圍
說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍
新聞評論／徐春鶯事件 拆穿賴清德尊重新住民假面

新聞評論／徐春鶯事件 拆穿賴清德尊重新住民假面

熱門新聞

台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州