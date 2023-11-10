賴清德拋陸生納健保 綠委憂失反中票 藍委轟假利多

陸委會副主委兼發言人詹志宏。(記者陳宥菘／攝影)

民進黨 主席賴清德 拋出陸生比照外籍生納入健保 ，遭深綠反彈，綠委擔心失去反中票，主張應說「中國學生就是外國學生」；民進黨團定調此舉是為保障人權，但藍委質疑，綠營平時抹紅，如今卻雙標換取政治利益，不足「信賴」。

本報系聯合報報導，行政院昨也未提陸生，發言人林子倫僅表示，政府會在確保健保制度穩健發展的基礎上，提供「外籍生」來台就學健康照顧，實踐健康無國界願景。

陸委會副主委詹志宏表示，不少立委對陸生納健保存有疑問，溝通後大家傾向提供外來學生一致性的健康保障，「我認為是愈快愈好」。

衛福部長薛瑞元說，陸生納健保分兩階段。先處理受限於「兩岸條例」陸生不被認可屬健保法施行細則的對象，政策拍板後，衛福部完成公告就可實施，不需修法；採此方式，陸生比照僑外生，加入健保需六個月等待期，但保費不需負擔全額。第二階段是「健保法」修法，解決加入健保的六個月等待期，不只陸生、僑外生，所有健保對象都可免除等待期，但推動時間較長，目前兩階段會同時推動。

面對賴清德選前拋利多，民進黨內立委卻有疑慮，立委林靜儀說，在全民對中國背景者有不安全感時提中生納保，「被罵慘了」；羅致政回應，說法應是「中生」比照「外籍生」納健保，張廖萬堅、邱議瑩附和同意。

台北中國時報報導，醫界也罵聲一片，台北聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰大酸，2015年國民黨政府就提出該政策，卻遭民進黨強烈反彈，大罵政府很有錢嗎？都不怕健保破產嗎？難道現在健保財政就很充裕？

國民黨立委李貴敏痛陳，陸生納保是一樁「看得到吃不到」的假利多，民進黨政府是否該先回答，在歷經數年對陸生不友善的政策後，現在還有多少陸生在台？如今卻為選舉，從原先的一擋再擋變成髮夾彎，但要不要先把陸生找回來？

民進黨團立院黨團幹事長劉世芳強調，今年陸生註冊為378人，並非0人，加上原本在台灣的陸生，總共約有幾萬人。