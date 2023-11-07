台胞證可網上辦 台赴閩明年起想去即去

中國大陸出入境管理局昨公布，為落實「支持福建建設兩岸融合示範區的意見」，將推出十項出入境新措施，並於明年1月1日起實施，以進一步促進閩台人員往來、便利台灣民眾在福建生活，讓台灣民眾到福建實現「想來即來」。

在便利台灣民眾往來方面，實行台胞證「網上辦」、「口岸辦」、「集中辦」， 辦證方式更加便捷，辦證管道更加豐富，台灣民眾赴閩實現「想來即來」；推動在廈門設立出入境證件製作中心，廈金、福馬「同城生活圈」人員辦理出入境證件時限由七個工作天縮短至五個工作天。

在便利閩台人員及船舶通行方面，在對台客運口岸增設資訊採集點，方便自願留存資訊的台灣民眾使用邊檢快捷通道，同步實現「一地備案、全大陸通用」；推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續線上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。

在鼓勵台灣民眾來閩定居落戶方面，明確申請在閩定居的台灣民眾，可向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提交定居申請，審核時限由20個工作日縮短至10個工作日。經批准的，可在擬定居地辦理落戶。

在便利台灣民眾在閩生活發展方面，擴大台胞證聯網核驗服務範圍，來閩短期旅遊、探親、商務的台灣民眾持用台胞證也可享有交通出行、電子支付等公共服務便利。

同時推廣設立「台胞台企專窗」 和出入境服務站，進一步拓展熱線涉台服務事項，為在閩台灣民眾和台企提供高效的政策諮詢、業務辦理等政務服務；允許台灣民眾連同外籍家事服務人員入境和停居留，方便在閩安居安業。