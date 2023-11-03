新聞評論／徐春鶯事件 拆穿賴清德尊重新住民假面

民進黨總統參選人賴清德。(記者黃仲裕／攝影)

民眾黨傳有意提名陸配徐春鶯出任不分區立委，有媒體報導她過去曾任中共 幹部，民進黨 便群起攻之，並揚言要修法阻止這種現象。賴清德在造勢場上批評，這將使國家安全更危險；閣揆陳建仁也說，用人要以國安考量為最高標準。陸委會主委邱太三更稱，她若當上立委，也要依《國籍法》和《公務人員任用法》放棄外國國籍，展現對中華民國 的忠誠。

政府官員和綠營這些膝射式反應，並非基於事實。徐春鶯說，她從未加入中國共產黨，也早依規定放棄中國大陸戶籍，以台胞證進出大陸。她大學畢業後分發到商業局工作，從工會幹部做到人事科長，但她從未稱自己是中共國家幹部。從這些事實看，邱太三和媒體指徐春鶯有「雙重國籍」、「任中共幹部」之說，根本是睜眼說瞎話，嚴重失實。

撇開徐春鶯自己的說法不論，檢視一下兩岸法規，這也是很容易釐清的事；然而，政府官員似對台灣法規並不熟悉。由於台灣和對岸「互不隸屬」也「互不承認」，因此《兩岸人民關係條例》規定，陸配若申請台灣身分證，須先註銷大陸戶籍。亦即，用這種作法，取代要求「放棄國籍」的設計。相對的，依大陸國籍法的規定，要申請放棄戶籍，須以定居在「外國」或「外國人的近親」住所為前提，而無法拿「定居台灣」為由申請放棄。這些規定，學法出身的邱太三若還弄不清楚，也未免太失職及失格。

此一事件的關鍵，不在徐春鶯過去的背景為何，而是我們要如何看待新住民的認同與忠誠？依現行法令，一般外籍配偶歸化需要4年，陸配更嚴，需要6年。也因此，侯友宜主張陸配應比照外配縮短為4年，有身分證即可投票；但若要擔任公職，則要設籍滿10年；若任職國防情治單位，則需滿20年。換言之，我們以時間長度丈量歸化陸配的忠誠，允許他們擁有一定的參政權。若認為這還不夠，立委可以修法再增限制，甚至設定特殊情況剝奪參政權的條件。然而，當下蔡政府僅因徐春鶯出身大陸而質疑其忠誠，並否定其參政資格，絕不符合法治國家的作法。

另一陸配寧家榮，曾任民進黨新住民委員，曾為中共黨員。但賴清德說這沒關係，因為她是幫民進黨做新住民工作；但徐春鶯不可以，因為她進入國會可接觸國防、外交機密。這就是民進黨的雙標，只要認同民進黨，忠誠就不是問題。例如國防立委趙天麟擁有「中國小三」就無所謂，不怕國安洩密；但陸配還未踏進國會，就被視為危害國安。這種因人而異的雙標，才是國家安全的最大威脅。

由於兩岸的特殊關係，中華民國憲法對於中華民國國民、外籍人士和大陸地區人士的身分待遇各不相同，民進黨卻故意視而不見。這次，民進黨意圖用「兩國論」處理徐春鶯議題，並對民眾黨丟出紅帽。但依法論法，民進黨根本沒有理由阻擋她納入民眾黨不分區名單，而任意指控大陸新住民的忠誠，絕非一個執政黨應有的法治態度，更不是一個進步政黨的表現。

陸配在台約35萬人，其他國籍配偶則將近60萬人，這近百萬新住民代表多元台灣的未來希望，也是撫育「新台灣之子」的重要力量。柯文哲當然有義務向民眾說明該黨推薦徐春鶯的理由，民進黨也要拿下有色眼鏡，讓新住民相信台灣有氣度與信心視新住民為一家人，這才符合所謂「海洋國家」廣納百川的胸襟。如果連居台30年的陸配都不能相信，這麼排外自欺的政黨，台灣哪有多元開放的未來？