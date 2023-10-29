我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

台遊客新疆車禍 禁團令下「灰色地帶」…恐難求償

記者周湘芸、陳政錄／台北、北京報導
這次台灣旅遊團發生意外的新疆塔什庫爾幹縣，縣境的盤龍古道，蜿蜒曲折。（新華社）
這次台灣旅遊團發生意外的新疆塔什庫爾幹縣，縣境的盤龍古道，蜿蜒曲折。（新華社）

台灣旅行團近日在新疆發生車禍，造成一死三傷，但台灣組團赴大陸旅遊的「禁團令」尚未解除，引發爭議；儘管台灣交通部觀光署事後解釋，該團為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇，但實際上，這類遊走灰色地帶的旅行團不在少數。業者直言，一般國外旅遊團有糾紛，可向品保協會、法院調解訴訟，但這種私下組團出了意外，恐求助無門、缺乏保障。

1死3傷 死者已在當地火化

海基會27日通報有台灣籍遊客日前在大陸新疆旅遊時，於喀什地區塔什庫爾幹縣境內的盤龍古道發生嚴重車禍，造成台灣籍遊客一人死亡、一人脾臟破裂昏迷、兩人骨折輕傷。大陸國台辦28日通報協處情況，稱此事故是因司機疲勞駕駛，加上晚上視線不佳造成的單方面交通事故，目前，罹難者已經依家屬意願，於27日當地火化，傷者仍在新疆治療。

台灣目前禁止旅行社組團赴陸，觀光署統計，今年截至9月，台灣民眾出境第一大國為日本300萬餘人次，其次是大陸117.2萬餘人次。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，國境開放至今已一年，還不能組團赴陸旅遊，十分不公平。大陸占台灣人出境旅遊市場約三成，光是2019年台灣赴陸旅遊就達400多萬人次，全台4000多家旅行社，九成有經營大陸市場，等同逼業者遊走灰色地帶，讓旅行團從地上轉往地下。

不具名旅行業者分享，這種遊走灰色地帶旅行團多以親友揪團，或是協會、機關團體辦活動名義出遊，旅遊目的地主要為大陸，參與者多為銀髮族，除了街坊鄰居互相分享，業者多是不具名透過LINE群組宣傳，且多半會事先跟旅客確認口徑一致，規避觀光署抽查。

業者指出，若非循正常管道組團赴陸，通常都不會有旅行契約責任保險，小至發生消費糾紛，無法循台灣消保制度，大至發生意外，也無法透過完整緊急救難系統尋求觀光小兩會或台灣旅行公會協助。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，政府禁止旅行業者組團赴陸，但禁止不了想去的旅客，旅行社幫訂機票、飯店，但出了事就沒有保障。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光也說，如此只會衍生更多「掛羊頭賣狗肉」的旅行團。

觀光 新疆 中華民國

上一則

翠玉白菜最知名 民間之作未達國寶等級

下一則

藍白政黨協商 朱柯最快30日會面 侯籲柯拿出誠意

延伸閱讀

22台灣旅客遊新疆 車禍釀1死1昏迷2骨折

22台灣旅客遊新疆 車禍釀1死1昏迷2骨折
台灣旅行團驚傳新疆遇死亡車禍 海基會：1死1昏迷2骨折

台灣旅行團驚傳新疆遇死亡車禍 海基會：1死1昏迷2骨折
新疆喀納斯白鼬 被拍到超萌樣 像雪地小精靈

新疆喀納斯白鼬 被拍到超萌樣 像雪地小精靈
李亞鵬帶妻女高調遊新疆 網罵欠債不還

李亞鵬帶妻女高調遊新疆 網罵欠債不還

熱門新聞

趙天麟深陷婚外情風暴。聯合報系記者劉學聖／攝影

趙天麟小三是她…親密照關鍵時刻流出「更致命的在後面」

2023-10-25 15:01
新灃企業股份有限公司是全球主要的汽車腳踏墊與商用地墊專業製造商，董事長陳世文受訪表示，「台灣若被視為戰亂國家，不用說打仗，光是海岸線封鎖，就完了」，「台灣有機會還是要跟大陸合作」。(記者黃仲裕／攝影)

如買個保險 選民用腳投票 台30年最有感移民潮

2023-10-25 02:30
中廣董事長趙少康在臉書發文指出，郭台銘參選初期，面對中共當局會不會查他水表、干預他公司經營的提問時，曾豪氣干雲嗆聲「Please do it！」(取自趙少康臉書)

為教訓郭董介入大選？趙少康：老共小心適得其反

2023-10-23 09:49
富士康集團中國多家企業經傳遭稅務稽查及用地情況現場調查。（路透）

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

2023-10-21 22:00
甄珍（右）反擊劉家昌，要他拿出白紙黑字證據。（本報資料照片）

甄珍反擊了 曝兒「受劉家昌魔爪操控」內幕 怒轟：你配做父親嗎？

2023-10-27 21:06
民進黨立委趙天麟與女性友人多幀親暱照片外流，疑涉婚外情，愛家形象崩壞。（記者卜敏正／攝影）

綠委趙天麟疑涉婚外情 與女性親暱照外流 愛家形象崩壞

2023-10-23 20:18

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言