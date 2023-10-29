台遊客新疆車禍 禁團令下「灰色地帶」…恐難求償

這次台灣旅遊團發生意外的新疆塔什庫爾幹縣，縣境的盤龍古道，蜿蜒曲折。（新華社）

台灣旅行團近日在新疆 發生車禍，造成一死三傷，但台灣組團赴大陸旅遊的「禁團令」尚未解除，引發爭議；儘管台灣交通部觀光 署事後解釋，該團為旅行社自行邀集的親友團，屬於自由行範疇，但實際上，這類遊走灰色地帶的旅行團不在少數。業者直言，一般國外旅遊團有糾紛，可向品保協會、法院調解訴訟，但這種私下組團出了意外，恐求助無門、缺乏保障。

1死3傷 死者已在當地火化

海基會27日通報有台灣籍遊客日前在大陸新疆旅遊時，於喀什地區塔什庫爾幹縣境內的盤龍古道發生嚴重車禍，造成台灣籍遊客一人死亡、一人脾臟破裂昏迷、兩人骨折輕傷。大陸國台辦28日通報協處情況，稱此事故是因司機疲勞駕駛，加上晚上視線不佳造成的單方面交通事故，目前，罹難者已經依家屬意願，於27日當地火化，傷者仍在新疆治療。

台灣目前禁止旅行社組團赴陸，觀光署統計，今年截至9月，台灣民眾出境第一大國為日本300萬餘人次，其次是大陸117.2萬餘人次。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，國境開放至今已一年，還不能組團赴陸旅遊，十分不公平。大陸占台灣人出境旅遊市場約三成，光是2019年台灣赴陸旅遊就達400多萬人次，全台4000多家旅行社，九成有經營大陸市場，等同逼業者遊走灰色地帶，讓旅行團從地上轉往地下。

不具名旅行業者分享，這種遊走灰色地帶旅行團多以親友揪團，或是協會、機關團體辦活動名義出遊，旅遊目的地主要為大陸，參與者多為銀髮族，除了街坊鄰居互相分享，業者多是不具名透過LINE群組宣傳，且多半會事先跟旅客確認口徑一致，規避觀光署抽查。

業者指出，若非循正常管道組團赴陸，通常都不會有旅行契約責任保險，小至發生消費糾紛，無法循台灣消保制度，大至發生意外，也無法透過完整緊急救難系統尋求觀光小兩會或台灣旅行公會協助。

中華民國 旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，政府禁止旅行業者組團赴陸，但禁止不了想去的旅客，旅行社幫訂機票、飯店，但出了事就沒有保障。台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光也說，如此只會衍生更多「掛羊頭賣狗肉」的旅行團。