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專家：馬英九與蔣萬安訪陸 「利大於弊」

記者陳宥菘／台北2日電
中華民國前總統馬英九（左）3月30日晚在湖北武漢東湖賓館與大陸國台辦主任宋濤（右）會晤，主張兩岸要透過「談」而不是非和平手段解決問題。(本報資料照片)
中華民國前總統馬英九（左）3月30日晚在湖北武漢東湖賓館與大陸國台辦主任宋濤（右）會晤，主張兩岸要透過「談」而不是非和平手段解決問題。(本報資料照片)

本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」顯示，8成5民眾主張兩岸溝通管道不能因解放軍擾台而關閉，政大東亞所特聘教授王信賢認為，這反映民眾希望通過交流、溝通，降低兩岸爆發衝突的風險。

面對中國大陸威脅，王信賢指出，民眾一方面認同要加強國防、提升自我防衛能力，另一方面也不希望發生戰爭，關鍵就是與對岸建立溝通管道。這也反映在本次民調上，過半民眾認同前總統馬英九、台北市長蔣萬安近期訪問大陸，對兩岸關係是「利大於弊」。

然而，當前兩岸官方溝通管道幾乎中斷，在明年1月台灣總統大選後，兩岸是否有機會重拾互信、增進對話？王信賢直言，能否改善，絕對因「顏色」有難易之別。若民進黨繼續執政，已非兩岸溝不溝通的問題，而是政治問題。

王信賢說，北京已多次點名副總統賴清德為「台獨工作者」、「麻煩製造者」，並嚴詞批判。但依當前民調，賴清德在明年勝選機率較高，據他了解，一些大陸學者已開始思量為賴「保留一點空間」——只要願意承認九二共識，兩岸還是有東西可以談，但這當然不容易。

若是藍或白當選，王信賢表示，在國共互動及雙城論壇經驗背景下，兩岸關係會比過去幾年好一點，但因美中競爭戰略近年大幅改變，已無法回到2008年的榮景，互動規則要重新來過。

而無論兩岸選後是否能重啟溝通，王信賢點出，中美有無通過對話管控分歧，才是影響兩岸關係的關鍵。他分析，無論是先前布林肯訪北京，或日前蘇利文會晤王毅，雙邊都花很長時間談論「台灣問題」，相信不僅談論台灣選舉，也論及若賴清德當選後要如何管控危機。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳亦認為，現在兩岸關係實為分屬太平洋兩邊的美中「大兩岸」，而非台海「小兩岸」。只要美中有對話，持續建立「護欄」以管控分歧，兩岸就能避免擦槍走火。

張五岳還提到，當前兩岸缺乏政治互信基礎，明年五二○蔡政府卸任前，兩岸要重建溝通機制是微乎其微。正因如此，透過官方以外的學者、台商、政黨等多層次的「非正式溝通管道」相互接觸，以防範意外更為重要。他強調，不管政治上如何分歧，兩岸一定要進一步加強民間社會各式交流。

賴清德 北京 民調

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