傳北京無意為綠營創造政績 陸團客選前赴台無望

兩岸團客旅遊開放依舊卡關，陸委會僅表示「目前沒有進一步說明」。(本報資料照片)

陸委會8月24日宣布恢復兩岸旅遊規畫，開放台灣團赴陸與陸客團訪台，初期每日限額2000人，並以1個月為準備期，至昨日準備期屆滿，陸方仍無回應。據北京 消息人士透露，考慮到解禁 陸客團赴台，形同為綠營創造政績，大陸在台灣選前開放的機率不高。

本報系聯合報報導，針對陸方未接招，兩岸團客旅遊開放依舊卡關，陸委會昨天僅表示「目前沒有進一步說明」。業者昨再向蔡政府喊話，目前台灣團赴大陸，操之在我，應可先放行。

陸委會8月24日發布恢復兩岸觀光 旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流的相關規畫，大陸國台辦隔天回批陸委會，直指陸委會的開放規畫中，包含多項限制措施，事實上是名「放」實「擋」。

大陸國台辦最近一次回應兩岸旅遊議題是在9月13日，國台辦發言人陳斌華在例行記者會上強調，希望陸委會順應民意，撤除「不光彩、不必要的」限制。他還批評蔡政府，對恢復兩岸旅遊和交流附加了一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」，實則拒不解禁；名為「放寬」，實則加強限控。在兩岸交流交往上，開歷史倒車。

北京消息人士透露，自從國台辦回批陸委會後，大陸文旅部等相關公部門，沒有再提及兩岸旅遊開放議題。該名人士還稱，考慮到解禁陸客團赴台，形同為綠營創造政績，大陸在台灣選前開放的機率不高。更何況陸委會在多處設限，陸方認為並不合理。

據台北旺報報導，北京目前無意開放陸客赴台，當中既有政治考量，也有安全考量。北京涉台人士指出，政治方面，陸客赴台有助台灣觀光，可刺激台灣經濟，但這屬於「兩岸和平紅利」的一環，大陸有必要做出「區隔」，就像現在國台辦支持有關部門研究中止或部分中止ECFA優惠，「不然我們怎麼讓台灣知道民進黨和國民黨執政的區別？」

涉台人士提醒，近期國台辦官員已對台灣2024大選統一口徑，強調「兩岸關係正面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退的兩條道路抉擇」，而陸客赴台觀光，就象徵和平繁榮，他說，在當前兩岸對抗加劇、兵凶戰危的此刻，大陸更沒有理由開放陸客赴台。

至於安全考量，則與2019年的自由行限令類似，是要避免在台灣大選白熱化時，若陸客在台灣遭遇深綠選民，可能會有安全風險。

聯合報報導，台灣旅遊業者表示，陸委會的設限和但書是在宣布前兩天才制定的。交通部和觀光署在規畫時，根本沒有但書及「視陸方反應才確定開放日期」等內容。至於規畫中的每天容納陸客2000人，是精算過目前兩岸直航航班可承受數量及市場預測。觀光署在9月中旬，還專門為台灣旅遊業者舉辦「組團赴大陸須知」講習會，顯示觀光署一直有開放的規畫和準備。

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿表示，開放第三地陸客赴台，以及組台灣團赴大陸旅遊，操之在我，是台灣自己就能辦到的事，應該先行開放，不需要坐等對岸回應。