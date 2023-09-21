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觀察站／羅森柏格2天3會侯友宜僅公開1場 美方微妙安排

記者 侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜（右）18日造訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger，左）出面接待。（圖：侯友宜競選辦公室提供）
國民黨總統參選人侯友宜（右）18日造訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger，左）出面接待。（圖：侯友宜競選辦公室提供）

國民黨總統參選人侯友宜華府行，與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格兩天三餐會面，僅公開一場。在美方公平對待台灣各黨總統參選人之際，除強調見了哪些行政部門的重要官員、是否進入國務院或白宮，也可觀察其安排傳遞了哪些訊息。

華府僑宴，羅森柏格與侯友宜同進同出同桌；早餐會後，侯友宜先赴智庫、再訪AIT，羅森柏格親自迎接，期間還有行政官員與侯「溝通國際合作」，羅森柏格與侯再共同午宴。侯團隊對早午餐會都三緘其口。

2015年，藍綠參選人朱立倫、蔡英文皆兩度進出國務院；兩人訪美雖相隔五個月，但會見的官員、進出的地點，甚至談話時間都相同。此為美方對各黨參選人等距交往細膩之處。

不過，今年美國接待三黨總統參選人的規格難與過去相比。賴清德8月出訪巴拉圭過境美國，但賴也是副總統，以「總統特使」角色出訪，依慣例不能進入華府；柯文哲4月訪美，也曾「三進」AIT，但那時柯還未獲民眾黨提名為總統參選人。

美方對侯友宜認識不深，更可說是陌生與好奇。侯此趟訪美行程，安排採保守策略，除了避免對手見縫插針，也尊重美方意願、守護彼此默契，有助於形塑「穩健的風險降低者」與「可預期」的政治人物。他在智庫閉門會議強硬表達堅持反對一國兩制與台獨立場，形象更立體；48小時會見14名參眾議員，也展現團隊實力。

對美方來說，羅森柏格的大方接待，與其說是補償，更可說是在美中競爭之下，審慎處理台灣議題的微妙安排。而在紅線之內，侯訪美提出的論述試圖找到新平衡點，與他的兩位對手比較，侯可提高與賴清德對抗的實力，壓力也勢必轉至有意二度訪美的柯文哲身上，在競合間增添柴火。

侯友宜 華府 AIT

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