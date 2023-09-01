觀察站／專注市政交流 蔣萬安大陸行不惹議

前往上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安8月31日晚上回到松山機場，並發表講話。（記者曾吉松／攝影）

台北市長蔣萬安的大陸首秀落幕。大陸看蔣萬安，官方視他為國民黨 的政治新星，民眾因他是蔣介石曾孫而多了親切感。蔣自己則是小心翼翼的處理赴陸行，不見市長層級以上的中共 高官足以說明。

雙城論壇是當前兩岸唯一的官方交流活動，蔣萬安又有著特別的家世背景。一位上海學者對「大陸非常關注蔣萬安」的解讀指出，「對蔣萬安的認識和理解正在更新」。

大陸民間對蔣的歡迎超出許多人的預期，蔣到豫園商城體驗上海夜經濟，到黃浦江濱江步道 ，到社區照護中心等，都有民眾簇擁上前，話家常或合影。蔣落落大方有禮有節，就有台辦官員私下表示，「這位市長溫文儒雅，教養真是不錯」。

8月31日稍早傳出「將會有重要領導會見蔣萬安。」到了中午，蔣萬安明確表示，「這次來純粹就是市政交流。」蔣不願在台灣大選前惹議，做好市政交流即可，不給任何一方有說嘴空間。蔣萬安知道，面對藍綠嚴重對立，一方面要頂住不同聲音，才能讓雙城論壇持續辦下去。一方面也要顧及他的特殊身分與立場。

在蔣萬安還沒抵上海前，有消息傳出，蔣萬安此行獲接待的最高層級可能會是身兼中共中央政治局委員的上海市委書記陳吉寧，或者國台辦主任也應會循例會見，結果統統沒有見到，兩項慣例都被打破。對蔣來說，更是小心駛得萬年船；對大陸來說，有來總比不來好，後會仍有期。