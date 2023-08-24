我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

黑白集／蔡英文執政7年丟4邦交國 中美洲長城已成斷垣

黑白集
蔡英文執政七年，台灣接連丟掉中美洲四個邦交國。（本報資料照片）
蔡英文執政七年，台灣接連丟掉中美洲四個邦交國。（本報資料照片）

中美洲議會近日批准中國大陸成為常駐觀察員，撤銷台灣地位，外交部隨即宣布退出該組織。蔡總統執政七年，台灣接連丟掉中美洲四個邦交國，現在連當地國際組織觀察員身分都被擠掉，蔡政府的「外交成就」令人無言！

不算加勒比海島國的話，中美洲共有七國，這裡曾是台灣最穩固的邦交長城。其中，哥斯大黎加在陳水扁任內與台斷交，馬政府時代安然無事，蔡英文任內又連斷四個。依序為2017年的巴拿馬，2018年的薩爾瓦多，2021年的尼加拉瓜，及今年的宏都拉斯。迄今，台在中美洲僅剩貝里斯和瓜地馬拉兩邦交國。

一座城牆會垮，通常不是一夕發生。往往是平日磚石鬆動，卻不去維護修補，導致整座轟然坍塌。台在中美洲的長城，就是這樣垮掉的。蔡英文首任丟了兩國，大家不以為意：外長吳釗燮繼續當他的好官，果然第二任繼續崩壞。直到人們發現長城已成斷垣殘壁，已經太遲。

不要以為僅剩的兩國一定是「死忠的」。三天前剛當選瓜地馬拉總統的阿雷巴洛，被認為立場親中，競選時曾聲稱要拓展對中關係。他雖稱暫無意改變台瓜邦誼，但政府若不努力維繫，也未必保得住。

蔡政府跟著美國搖旗吶喊，但華府連其後院情勢都無法掌握，台灣只能跟著遭殃。一味怪老共，是好理由嗎？

邦交 蔡英文 陳水扁

上一則

冷眼集／數位部大筆預算 只為成就唐鳳一人？

下一則

工商協進會：ECFA若終止 對兩岸都可惜

延伸閱讀

喊話郭台銘？ 朱立倫：這時再考慮自我 一定會被民眾唾棄

喊話郭台銘？ 朱立倫：這時再考慮自我 一定會被民眾唾棄
觀察站／中美洲議會排台外交警鐘響 能否敲醒政府？

觀察站／中美洲議會排台外交警鐘響 能否敲醒政府？
江啟臣：斷交骨牌執政黨須負責 綠營：不跟陸方比撒幣

江啟臣：斷交骨牌執政黨須負責 綠營：不跟陸方比撒幣
新聞評論／賴勁麟辭雲豹 難消蔡圈地種電之惡

新聞評論／賴勁麟辭雲豹 難消蔡圈地種電之惡

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹