黑白集／蔡英文執政7年丟4邦交國 中美洲長城已成斷垣

蔡英文執政七年，台灣接連丟掉中美洲四個邦交國。（本報資料照片）

中美洲議會近日批准中國大陸成為常駐觀察員，撤銷台灣地位，外交部隨即宣布退出該組織。蔡總統執政七年，台灣接連丟掉中美洲四個邦交 國，現在連當地國際組織觀察員身分都被擠掉，蔡政府的「外交成就」令人無言！

不算加勒比海島國的話，中美洲共有七國，這裡曾是台灣最穩固的邦交長城。其中，哥斯大黎加在陳水扁 任內與台斷交，馬政府時代安然無事，蔡英文 任內又連斷四個。依序為2017年的巴拿馬，2018年的薩爾瓦多，2021年的尼加拉瓜，及今年的宏都拉斯。迄今，台在中美洲僅剩貝里斯和瓜地馬拉兩邦交國。

一座城牆會垮，通常不是一夕發生。往往是平日磚石鬆動，卻不去維護修補，導致整座轟然坍塌。台在中美洲的長城，就是這樣垮掉的。蔡英文首任丟了兩國，大家不以為意：外長吳釗燮繼續當他的好官，果然第二任繼續崩壞。直到人們發現長城已成斷垣殘壁，已經太遲。

不要以為僅剩的兩國一定是「死忠的」。三天前剛當選瓜地馬拉總統的阿雷巴洛，被認為立場親中，競選時曾聲稱要拓展對中關係。他雖稱暫無意改變台瓜邦誼，但政府若不努力維繫，也未必保得住。

蔡政府跟著美國搖旗吶喊，但華府連其後院情勢都無法掌握，台灣只能跟著遭殃。一味怪老共，是好理由嗎？