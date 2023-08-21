我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西雅圖南部水煙店槍案3死6傷 搜出至少5把槍

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

中國宣布即日起禁止「進口台灣芒果」聲稱檢出有害生物

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國宣布禁止台灣芒果輸入。圖為產自六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果。（記者王昭月／翻攝）
中國宣布禁止台灣芒果輸入。圖為產自六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果。（記者王昭月／翻攝）

中國大陸對台灣農漁產品的禁令再開一槍，國台辦宣布，因為今年以來從台灣輸入中國的芒果檢出有害生物，決定自8月21日起暫停台灣芒果輸入中國，已經通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》聯繫管道向台灣通報。

國台辦發言人朱鳳蓮21日指出，今年以來，中國海關從台灣地區輸入中國的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣地區芒果輸入中國，並已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。

中國海關總署表示，近期中國海關從台灣地區輸中國芒果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor）。為防範植物疫情風險，依據中國相關法律法規和標準，現決定自2023年8月21日起暫停台灣地區芒果輸入中國。各海關自2023年8月21日起暫停受理台灣地區芒果報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。

雖然中國官方強調，上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合中國相關法律法規和標準。但台灣芒果主要產區在南部，基本上都是綠營執政地區。

疫情

上一則

惡男21年犯8起入室性侵案 法院以「無法控制獸慾」形容他

延伸閱讀

神色緊張…他用絲襪包14條活體蛇藏褲內 遭中海關查獲

神色緊張…他用絲襪包14條活體蛇藏褲內 遭中海關查獲
華人指返中遭盤問 海關：美國來的，問題本來就比別人多

華人指返中遭盤問 海關：美國來的，問題本來就比別人多
返中國遭海關盤問竟被問這個問題 南加華人：有種被刁難的感覺

返中國遭海關盤問竟被問這個問題 南加華人：有種被刁難的感覺
幫芒果刷毛？中國年輕人養完「紙狗」現在瘋養「芒狗」

幫芒果刷毛？中國年輕人養完「紙狗」現在瘋養「芒狗」

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心
超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了
前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥

前女醫藥代表 5年陪睡逾百客戶 見領導備避孕藥