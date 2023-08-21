中國宣布即日起禁止「進口台灣芒果」聲稱檢出有害生物

中國宣布禁止台灣芒果輸入。圖為產自六龜和桃源產地鮮採的金煌芒果。（記者王昭月／翻攝）

中國大陸對台灣農漁產品的禁令再開一槍，國台辦宣布，因為今年以來從台灣輸入中國的芒果檢出有害生物，決定自8月21日起暫停台灣芒果輸入中國，已經通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》聯繫管道向台灣通報。

國台辦發言人朱鳳蓮21日指出，今年以來，中國海關從台灣地區輸入中國的芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧。該有害生物一旦傳入，將對中國農業生產和生態安全造成嚴重威脅。為從源頭上防範風險，海關總署決定自2023年8月21日起暫停台灣地區芒果輸入中國，並已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》聯繫管道向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。

中國海關總署表示，近期中國海關從台灣地區輸中國芒果中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor）。為防範植物疫情 風險，依據中國相關法律法規和標準，現決定自2023年8月21日起暫停台灣地區芒果輸入中國。各海關自2023年8月21日起暫停受理台灣地區芒果報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。

雖然中國官方強調，上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合中國相關法律法規和標準。但台灣芒果主要產區在南部，基本上都是綠營執政地區。