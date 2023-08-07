美對台軍售9案延宕 影響戰備

美對台軍售延遲及現況。製表／洪哲政

7月台美蒙特利會議期間，台灣曾就部分軍事投資主要品項交付延遲，「被迫」修訂發價書，影響台灣戰力整備計畫，向美方表達要求提供因應措施或替代方案；會議結束後，美國總統拜登 隨即以撥款權（PDA）宣布將提供3.45億美元的軍事援助給台灣。國防部 昨天則表示，PDA是美對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，有助台快速提升防衛作戰能力。

國防部曾向立法院朝野黨團說明，當前台對美軍購已付款而受美烏俄戰爭與新冠肺炎疫情 影響，造成交付期程延遲項目，目前計有九案，其中除海軍採購肩射式刺針防空飛彈、與LINK-11等戰術資訊傳輸鏈路系統案，是因台灣作業疏失或配合建軍需求而延遲外，其餘都是美方因素，恐影響戰備整建。

據指出，今年蒙特瑞會議中，台美雙方就中共灰色地帶威脅樣態、台美軍售交貨延宕、軍備／彈藥在台屯儲，對外軍事融資無償援助等項目議題交換意見。台方曾呼籲美考量台灣當前建軍需求，對軍備遲交提出因應。

國防部昨天表示，美國防部已多次公開表示，將成立專案團隊協助軍售加速交運台灣，台方持續與美方保持密切協調，合作管制合約商各案進度，而各軍售案均按發價書實際執行進度付款；PDA是美對台軍售外，另一支持台灣自我防衛的重要工具，有助快速提升防衛作戰能力。

但據了解，部分交運時程延遲的軍購，如海軍採購13門方陣快砲同時性能提升8門舊砲案、MK-48魚雷案，均因美方無法準時交運，台方必須修改發價書內容。軍方則指出，美軍援不是對台的補償方案，內容也與軍購項目沒有重疊；由於PDA是直接從美軍現有庫存中提撥，所以都是硬體品項，而不是訓練費用這樣的非物質援助。