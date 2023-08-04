解放軍機艦擾台 越中線已成常態

去年8月，美國眾議長裴洛西 訪台，引發解放軍 在台灣周邊大規模軍演。其宣告的演習區，部分切入台方領海，內陸射出的彈道飛彈，更飛越台灣上空，落在花東外海的靶區。此後一年可發現，解放軍派出大量機艦出動擾台，除了配合對時事表態之外，更大成分是自身練兵。而在台灣周邊海域部署艦艇，或是戰機飛越海峽中線，乃至夜間出海遠航，都已成為常態。

國防部 首度在網站公布解放軍機艦擾台資訊，始於2020年9月17日，從21日起變為每天常設活動。此後隨著時局變化，國軍公布的解放軍相關資訊也增加：裴洛西訪台造成台海緊張，從8月6日起，國軍增加公布台灣周邊解放軍艦艇數量，7日開始在解放軍軍機數量中，細分出跨越中線或進入西南空域的架次。

台方原本每天晚間公布解放軍機艦數量，計算至當日17時；去年11月16日起，改為計算至翌晨6時。原因是解放軍軍機晚間活動日趨頻繁，入夜後仍經常起飛出海，必須調整計量方式。

依據國防部一年來公布數據，解放軍軍機出沒最多的高峰，是今年4月10日，當天偵獲91架次，其中54架次飛越中線或進入西南空域。

此前五天，蔡英文總統在美國與新任眾院議長麥卡錫會面。美國做出友台動作，解放軍活動往往增強：去年12月24日，美國國會通過對台軍援；25日，解放軍出海71架次，越過中線或進入西南空域47架次。

相較於解放軍軍機，解放軍軍艦在台灣周邊出沒狀況更為規律，平日至少有三至五艘，多時超過十艘以上，即使農曆新年期間也不例外。過去一年來，解放軍機艦擾台都掛零的日子，只有上月27日，明顯是因杜蘇芮颱風過境之故。

並非只有美中台政治出現齟齬，解放軍機艦才會大舉出動。解放軍在去年8月圍台軍演結束後，就宣告將不定期實施「聯合戰備警巡」。以今年7月為例，11至13日，共有101架次解放軍軍機，越過中線或進入西南空域73架次；14日，解放軍軍艦由前三天的各九艘次，增為16艘次，創下一年來最高紀錄。