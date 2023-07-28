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呂秀蓮：台灣外交都是請外人來訪問 下任總統恐走不出去

台灣新聞組／台北28日電
前副總統呂秀蓮（左）指出外交內宣化，憂下任總統將面臨走不出去的困境。圖為她與副總統賴清德（右）4月出席活動時，互動熱絡。（本報資料照片）
前副總統呂秀蓮（左）指出外交內宣化，憂下任總統將面臨走不出去的困境。圖為她與副總統賴清德（右）4月出席活動時，互動熱絡。（本報資料照片）

前副總統呂秀蓮28日率團出訪韓國，呂秀蓮表示，29日她會在韓國舉辦的「甲午戰爭129紀念台韓論壇」中，發表「東亞地球政治的回顧與前瞻」演講，呂秀蓮接受媒體訪問時，台灣目前外交內宣化，都是請外人來訪問，但下任總統會面臨走不出去的困境，「這是我們共同的危機跟羞辱」。

前副總統呂秀蓮曾在5月出席「台日韓」金三角結盟記者會，她在會中暗諷日前訪台的某些國會議員，來台的目的只是為個人私利，而非真正為和平而努力。她也呼籲大家，未來選總統一定要睜大眼睛，因為下屆總統是決定2300萬人存亡關鍵的領導人，選錯了絕對是大災難，這個人必須承受蔡英文總統留下來種種內憂外患。

另據台北中國時報導，呂秀蓮指出，2024年會是比較脆弱的一年，明年台灣新總統就職後，還要半年才能熟悉運作，美國也是面臨同樣問題，因此，台美加起來，會有長達一年權力真空期。

呂秀蓮認為，賴清德主張「走入白宮」，現在台灣最大委屈是國不像國，總統不像總統，「我的心願也是，台灣民選的總統能夠走出去」。

報導稱，呂秀蓮指出，九二共識有其歷史功能，大家可以尊重，「但沒有一個文件像聖經不能改」，30年過去了，未來和中國大陸談判是為了下一代，不要再去爭論九二共識，它的歷史功能已經達到。

呂秀蓮也指出，提出中國是「鄰國」的看法，希望讓台灣與中國的關係變成健康安全的「遠親近鄰」；她預計10月25日前後，召開全國民間國是會議，希望各政黨總統候選人可表達及聽取意見。

呂秀蓮 國是會議 賴清德

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