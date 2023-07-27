台美貿易倡議首批協定 立院臨時會無異議通過

立法院臨時會無異議照案通過行政院函送業經簽署的台美21世紀貿易倡議首批協定。(中央社)

立法院臨時會昨無異議通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，台美貿易倡議的首批協定包括5大項目，如貿易便捷化、中小企業貿易便捷化、服務業規章、反貪腐與良好法制作業。

柯建銘表示，立法院昨同時也通過八項附帶決議，內容主要是要求行政院在下一輪實體談判前，應主動聽取國會及各界意見，並提出對各產業衝擊的專業評估報告等，落實國會監督之責。

蔡英文總統、副總統賴清德 表示，感謝朝野政黨攜手合作完成審查。行政院長陳建仁表示，行政團隊將持續努力進行後續七項議題的談判。

蔡總統在臉書 表示，這是台灣和美國自1979年以來結構最完整的貿易協定，內容涵蓋貿易便捷化、中小企業、反貪汙、服務業規章和良好法規等5項議題，後續將再展開7項議題談判，包括勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，來擴充協定內容，也為未來台美洽簽自由貿易協定（FTA）奠定更穩健基礎。

賴清德也在臉書上說，透過這次高規格的協定簽訂，顯示台灣已經為加入高規格的貿易協定做好準備，更進一步讓台美兩國的經貿關係邁向新的時代。

行政院發言人林子倫表示，行政團隊將持續努力進行後續七項議題的談判，同時秉持透明、公開的原則，以最高標準參與國際貿易，用行動參與世界，讓世界更加認識台灣。

國民黨 立院黨團總召曾銘宗說，協定簽訂對台美貿易便捷化有幫助，國民黨團強力支持。他強調，談判過程須設立專區，揭露更完整談判的具體內容，更公開透明，也須聽取國會和各界意見，針對產業衝擊有專業評估報告、具體協商方案。

曾銘宗呼籲，因台灣企業到美國投資稅率高，須扣美國所得稅21％，匯回來必須再扣30％，有效稅率高達44.7％，台美必須簽訂重複課稅協定。

「台美21世紀貿易倡議」首批協定僅需二讀通過，乃因依據「立法院職權行使法」第7條規定，立院依憲法第63條規定所議決之議案，除法律案、預算案應三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之。

此外，英國在台辦事處昨證實英國商業暨貿易部副部長何德森，與行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中召開視訊會議，於會中達成共識，確認展開「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership, ETP）官方層級會談。