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賴國安幕僚狀況多 蔡未借將 蕭美琴是否回台助賴受矚目

記者蔡晉宇／台北27日電
蕭美琴(左)深受蔡總統與美方信任，接任賴清德(右)的副手呼聲仍高。(圖：總統府提供)
蕭美琴(左)深受蔡總統與美方信任，接任賴清德(右)的副手呼聲仍高。(圖：總統府提供)

民進黨總統參選人賴清德近期在外交領域狀況頻頻，知情人士表示，賴清德的國安幕僚團隊仍在整隊中，沒能跟上現在讓白宮放心的蔡英文總統國安團隊水準，是當前問題所在。且具掌握的訊息，蔡總統倚重的國安幕僚，基於種種原因，目前並未進到賴團隊協助選務相關國安事務。

知情人士指出，蔡總統和賴清德之間已有高度默契，要一起打贏2024總統大選，所謂「蔡賴心結」，在共同利益最大公約數前，早已不存在；但賴團隊目前未見「小英人馬」，一起幫忙處理美中台相關事務。

賴清德近來先是一席「台灣總統走入白宮」言論引發美方疑慮，連投書「華爾街日報」的「四大支柱」文稿，都被質疑精確度、細膩度有問題。

一位前外交官指出，賴清德的英文出包狀況，早在去年經營推特時，就時常發生在推文上，外交圈討論已久、不是新聞，如今對外媒投書文稿依然有些許瑕疵，看在美方眼裡，絕非加分項目；外交是非常細膩的領域，賴團隊不要以為「台灣總統走入白宮」、「四大支柱」文稿裡用字遣詞、在推特上發文不精準是小事。

綠營人士表示，賴清德團隊處理國際外交事務的團隊一直在滾動調整中，最新一批受重用的，是幾位年輕政治幕僚，固然在美國獲得不錯評價，是能在外交領域發揮的人才，但回台後在欠缺完整團隊後援下，卻顯得有些水土不服；外交是長期的養成過程，目前賴團隊出現國安幕僚的深度、廣度都不夠的問題。

據悉，蔡總統對於賴清德目前面臨的國安團隊狀況並非不知情。國安團隊交接出現斷層，主要有幾個原因，首先是既然總統並未開口，底下的人自然也不敢輕舉妄動；尤其，在月初的美國國慶酒會上，蔡總統言談間即透露出「外交、國安現在仍是我當家」的政治訊號；再者，基於行政及選務中立，蔡總統同樣不方便有太多直接表態。

綠營人士表示，賴清德國安團隊未來走向會如何，駐美代表蕭美琴是否回台是個觀察指標。蕭美琴深受蔡總統與美方信任，接任賴的副手呼聲仍高，但據掌握，目前時機不成熟，蕭仍未點頭接任；若蕭能回台搭配參選，不僅一舉讓賴的國安團隊吃定心丸，也象徵蔡總統人馬正式進駐。

賴競辦發言人趙怡翔表示，不具名人士相關指控，多數為對語法風格的偏見，與內容本身毫無關聯；賴清德的「四大支柱」文章，獲得許多國內外專家學者以具名方式肯定，簡單引述不具名人士抹黑該篇文章的內容，缺乏公信力。

賴清德 白宮 推特

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