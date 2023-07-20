雙城論壇敲定8月下旬3天2夜 蔣萬安評估將赴上海出席

台北市長蔣萬安（右）可望出席今年台北上海雙城論壇。（本報資料照片）

今年台北上海雙城論壇確定8月下旬舉辦，台北市長蔣萬安幾乎確定將親自出席，行程規畫三天兩夜，但因兩岸交流議題敏感，會到最後一刻7月下旬、8月初，市長行程才會最後正式拍板。

知情人士表示，今年雙城論壇，其實北市府在6月時，幾乎已經確定市長蔣萬安將親自赴上海出席論壇，時間則因配合議長、議員等近期行程，與對岸敲定8月20日之後出發。據了解，這次議員隨行參加雙城論壇的意願也相當踴躍，預計將有十多位議員隨行，藍、綠、白都有。

蔣萬安昨天出席大安區里長座談提到目前雙城論壇籌辦進度，蔣萬安表示，目前已經進入最後階段，比較細節部分還在做最後溝通確認，有確定，就會跟大家報告。

據了解，北市府副秘書長王秋冬先前已兩度赴上海恰談雙城舉辦籌辦事宜，由於這次是蔣萬安上任後首度舉辦雙城論壇，北市府相關評估更加謹慎。

知情人士表示，今年三天兩夜的雙城論壇，除主論壇之外，目前北市府規畫與上海市政府將簽署三項合作備忘錄，包括台北市立大學來的對岸的羽球 運動交流、會展行銷及環保綠能 永續交流。

由於2024總統大選在即，加上蔣萬安蔣家後代身分備受關注，今年雙城論壇勢必政治意涵會被擴大解讀，目前北市府定調，主論壇講稿會趨於保守，目前市府還在規畫中。