中駐美大使謝鋒：制止台獨冒進 首要任務阻賴清德訪美

中國大陸駐美大使謝鋒。（路透）

中華民國副總統賴清德 擬下月過境美國，北京 揚言反對；中國大陸駐美大使謝鋒19日在美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）安全論壇表示，應制止台獨人士的冒進行為，現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國。

台灣是美中關係中的敏感議題，謝鋒稱，「台灣是中國的一部分，沒有人比中國更熱切希望和平解決，延續台海和平穩定，並看到中國和平且真正的統一。」

謝鋒以兩個明顯的威脅來形容兩岸關係，首先是台獨勢力尋求美國支持推進分裂，已悖離過去的「一個中國」立場，放棄兩岸共識、新加坡共識（謝鋒所指應為兩岸在新加坡的會談），台獨人士甚至不承認自己是中國人，台獨勢力所採取的方向非常危險。

此外，謝鋒說，美國政府透過「打台灣牌」來遏制北京；兩相結合，替分裂人士壯膽，讓他們採取更冒進的行為，這是中國大陸要抵制的。

謝鋒表示，現在最該做的是回歸「一個中國」原則，落實中美三聯合公報，並遏制台獨人士的挑釁冒進，「現在首要任務就是阻止賴清德訪問美國，這像是一頭朝我們衝來的巨大犀牛。」

謝鋒的比喻呼應了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周在印尼對美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所說：「雙方要從具體事情做起，堅決阻止灰犀牛，妥善處理黑天鵝，徹底搬掉攔路虎，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。」

謝鋒喊話，中美可擴大積極合作面向，從小地方開始，例如增加客運航班，美國調整對陸的旅遊警示風險等級，恢復科技合作協議，重啟美國國會議員訪問中國大陸的計畫，並為商人、學者、學生和遊客提供便利的簽證申請。

當談到科技競爭與美國對陸的出口和投資管制，謝鋒態度變得強硬，他說，北京政府不可能袖手旁觀，中方不挑釁但也無懼挑釁，「一定會做出我們的回應。」

在美國對中國大陸祭出先進晶片出口管制後，北京也封殺美光晶片作為報復，並要求出口特定稀土必須取得許可；謝鋒說，「不是我們要以牙還牙，我們不想要貿易戰、科技戰，我們想告別鐵幕、矽幕。」

謝鋒形容，美國限制低於14奈米的晶片製造設備出口到中國大陸，就像是在一場游泳比賽中，禁止對手穿著過時泳衣，自己卻穿著競賽型泳衣（speedo fastskin），這不公平。

謝鋒多次運用比喻，甚至調侃美俄總統，當主持人問到，「俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）這個人有什麼可取之處？」謝鋒稱自己沒有面對面接觸過普亭，而美國前總統布希（George W. Bush）有過，當布希看著普亭的眼睛時，布希認為普亭是可信賴的，說完謝鋒自己就笑了出來。

談到「消失」3周的中國大陸外交部長秦剛時，謝鋒只說，「外交部已有說明，感謝你的關心。」