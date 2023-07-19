AMD執行長蘇姿丰固樁 會台積、電子5哥等供應鏈高層

超微執行長蘇姿丰訪台，19日將與台積電等供應鏈高層見面。（本報資料照片）

超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風式來台，今除參加公司舉辦的AMD Innovation Day，也將固樁供應鏈，預計將與台積電 、矽品、中華電信、「電子五哥」廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶等公司高層會面，強化夥伴關係並談新合作案。

蘇姿丰此行的主要目的是為了新推出的AI晶片 「MI300X」，拜會主要晶片代工廠台積電和相關廠商。雖然未公開透露名單，但和碩董事長童子賢已證實，蘇姿丰此行將與和碩集團的幹部碰面，預料也會與台積電總裁魏哲家商討後續在三奈米需要台積電配合產能。業界流傳第二波會面名單曝光，以群聯、祥碩這兩大IC設計協力廠為主，雙方將面對面強化夥伴關係，還將談新合作案，可望為群聯、祥碩帶來新訂單。

AMD是一家老字號的處理器大廠，創立於1969年，主要業務是研發「微處理器」，與英特爾擁有相似的成長背景。

但AMD收購AIT後，營運逐漸走向下坡，2006至2008年連三年虧損，2009年還只能靠出售旗下晶圓廠、行動繪圖晶片業務才能生存，自此之後的五年，AMD不僅研發能量、市占率遠遠落後英特爾，股價愈走愈低，甚至離破產 就只有一步之遙。

蘇姿丰上任後做出兩大決策，第一，當時雖然智慧型手機、平板市場爆發，許多矽谷大廠紛紛走進行動裝置領域，她卻將公司資源重壓在PC（個人電腦）、NB（筆記型電腦）、伺服器的處理器與繪圖晶片；第二，AMD晶片生產以往主要由格羅方德負責，她不惜花3.25億美元擺脫與格羅方德的長約，將製造商換成台積電，藉以提升晶片品質。

她花六年時間讓一度面臨破產的AMD再創顛峰，2021年AMD股價已站上100美元大關，直到今年AMD市值已經破千億美元、來到1845億美元。帶領AMD重返榮耀，成為Intel（英特爾）、NVIDIA（輝達）都不敢忽視的強大競爭對手。

回顧起當年加入AMD的往事，蘇姿丰曾說，「我的幾位人生導師都質疑我的決定，他們都知道這間公司的難處，他們對我的決定感到很困惑；但我反而覺得，沒有比這更好機會，因為從我踏進麻省理工那天起，我就已經為領導一間半導體公司，準備了20年，這是我創造自己運氣的機會」。蘇姿丰這次來台除了「固樁」，明天也將接受陽明交大頒授名譽博士，屆時將發表演說。