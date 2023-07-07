觀察站／賴清德、侯友宜、柯文哲應對美方 還得下工夫

AIT美國獨立紀念日酒會，民眾黨總統參選人柯文哲6日晚出席，見人就換名片。（記者曾學仁／攝影）

AIT 6日晚舉行國慶酒會，處理台美關係向來「有一套」的蔡英文 總統處之泰然，還幽默地要藍綠白總統參選人「承諾」台美會繼續更緊密合作。賴清德 在蔡總統一旁跟緊緊，侯友宜則翻譯抓緊緊，柯文哲姿態也蹲得低，見人就換名片，但也不見幾名熟識的外國友人。一場美國國慶酒會，不見賴、侯、柯獨當一面的格局，未來三位總統參選人在對美關係上，勢必還要再下工夫。

蔡總統歷經出訪撞期、疫情肆虐等種種阻礙，終於趕在卸任前親自出席。然而，明年總統大選在即，蔡總統6日晚不只是AIT的致詞嘉賓那麼簡單，賴清德如何與美國保持友好關係到底是需要師父領進門，蔡英文於是當了一晚的「介紹人」。否則，就蔡總統與美國的好關係，又何必非要賴清德陪同參加。總統與副總統齊聚一堂，若有差錯豈不是上演國安危機。

6日晚活動過程，賴清德全程緊跟蔡總統，賴進入會場後隨即又走出會場，在門口迎接總統，待總統離場，賴清德也走到門口親送話別，除了表示對總統的尊重之外，也要對外表達「我們倆可是一掛的」。

蔡總統致詞的時候顯得中立，沒有把賴清德特別挑出來介紹，而是開玩笑式的要三位參選人都「舉手說Yes」，同意會繼續深化台美關係，畢竟修行還得靠個人。

蔡總統所展現的幽默，不僅要表現出「不選邊站」的大器，還透露出一股上對下的姿態，一副美式幽默了然於胸，與美國打交道游刃有餘的從容，是蔡擔任兩屆總統的功力，三位總統參選人也必須學習。

蔡總統應對美方的一派輕鬆，對比務實台獨形象鮮明的賴清德日前慎重投書美媒談兩岸主張，高下立見。這也是賴清德若8月出訪友邦巴拉圭、過境美國要努力打造、學習的泰然自若。