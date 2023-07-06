藍問放棄台獨？綠讚賴清德政策一致性

副總統賴清德（左） 投書華爾街日報，但未明確交代兩岸「現狀」為何。圖為賴5日出席「資深績優村（里）長、地方民代及民政人員表揚大會」。(記者林俊良／攝影)

民進黨 總統參選人賴清德 投書華爾街日報，承諾執行保衛和平四大支柱，提及承諾將維持務實及一致性的兩岸政策當成首要任務，捍衛兩岸現狀。國民黨總統參選人侯友宜競辦發言人陳柏翰表示，賴清德自稱「務實的台獨工作者」，現在則是要「和平保台」，兩岸政策如此反覆混亂，恐怕不只他自己精神錯亂，連人民也會被搞得一頭霧水；與其長篇大論，不如誠實交代是否放棄台獨的主張？

此次投書內容以「四大支柱」當作提綱，其實賴陣營的目的並不是創造新名詞，而是帶出四項保衛和平的做法，與過去蔡英文 總統提出的「四個堅持」也屬不同層面論述。「四大支柱」提及全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作並維護兩岸現狀，盼凸顯務實，也展現賴清德以副總統的成熟度，提出未來的執政方針。

民進黨立委羅致政說，賴清德延續蔡英文總統已經證明被國際社會所支持的重大國安政策立場，同時保持政策的穩定而非翻來覆去。

羅致政表示，「這絕對是贏得國際認同與支持的重要條件」；國安政策的「延續性」及「一致性」，是賴清德向國際的重要宣示與承諾。

據了解，論述內容在賴清德與團隊討論後，由賴清德親自拍板。賴參選總統以來，許多人好奇他的兩岸論述是否有軍師在背後獻策，但兩岸論述的主控權其實一直在賴自己手上，每一次演說或投書，他本人也參與修改到最後一刻。