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紐時總編：美中都應尊重台灣選舉 美會續與當選者合作

記者郭崇倫、洪欣慈、蕭白雪、林秀姿／台北29日電
紐約時報總編輯Joseph Kahn。（記者林澔一／攝影）
紐約時報總編輯Joseph Kahn。（記者林澔一／攝影）

華爾街日報日前報導，美國國務卿布林肯訪問北京期間，中國大陸官員曾企圖取得美方對台灣大選表態與合作。紐約時報總編輯Joseph Kahn昨接受本報系聯合報專訪表示，無論是中國大陸還是美國，都應該尊重選舉結果，「美國將與當選的領導人繼續合作，我認為這是美國唯一可以採取的立場」。

華爾街日報近日引述聽取簡報的美國人士報導指出，布林肯訪問北京期間，中方官員在會談上表達對民進黨參選人賴清德的擔憂，賴清德被北京視為獨派，中國大陸認為，若賴清德當選，可能加劇兩岸緊張，更可能因此破壞美中關係。被問到對賴清德的看法時，Kahn說，這次來台是他第一次遇見賴清德，但「我不認為賴清德當選，兩岸關係就會立即改變」。

Kahn說，當各界說賴清德立場更偏向獨立時，「我感到很好奇」，不論是賴清德還是國民黨當選，都很難肯定兩岸的緊張情勢會有什麼立即轉變。曾是紐時駐北京特派員、也曾來台採訪選舉的Kahn說，陳水扁當選總統時，兩岸的情勢更不確定。

至於美國立場，Kahn認為，只要選舉是自由公正的，中國大陸和美國都應該尊重選舉結果，「我很難想像，美國總統對中共總書記習近平說：『我對台灣領導人感到不滿』」。

Kahn表示，美國和台灣之間有重要的夥伴關係，且兩國間持續對話，「所有人都希望維持現狀，包括國民黨」，因為美國是台灣的重要安全夥伴，其中還牽涉許多軍售交易。美國立場是台灣人民應該自己決定由誰領導，他相信美國政府尊重台灣的民主。

賴清德 北京 華爾街

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