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學者：蔡政府挺反送中與其講撐港 不如說厭中

記者陳宥菘、謝守真／專題報導
香港反送中事件給予民進黨選舉操作空間，學者直言，「與其說是撐香港，不如說是討厭中國比較多」。（本報資料照片）
香港反送中事件給予民進黨選舉操作空間，學者直言，「與其說是撐香港，不如說是討厭中國比較多」。（本報資料照片）

港人來台主要依據「香港澳門關係條例」及「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」等法規，然而，港人常在申請過程中感受到政府各種刁難。政府如此對待港人，與反送中運動期間高調「撐香港」出現巨大落差，有學者直言，「與其說是撐香港，不如說是討厭中國比較多」。

針對港人留台卡關，政大法律系副教授廖元豪表示，未明定需要上繳的申請文件，也未註明審理時間，申請過程高度不確定性，迫使港人處於不穩定狀態。

來自香港的淡大教授李志強觀察，港人社群時常以「搬龍門」一詞形容台灣行政機關「朝令夕改」，質疑台灣行政機關缺少法治、契約精神。

2019年大批港人移台後，政府隨即加嚴部分移民條件，有港人在「舊制」時期獲准居留，但申請定居時卻被以「新規」標準溯及既往。例如投資移民原僅需投資600萬元台幣，並居留滿一年可申請定居，但「新規」增加投資時長、聘雇台籍員工等規定。此外，2020年後，政府因國安考量，嚴審申請人背景，若涉及陸港公營機構任職經歷，通過機率極低。

廖元豪認為，台灣其實沒準備好要做較高層次的「撐香港」。台灣在反送中期間，看見香港被欺壓，希望港人堅持住，但那種情緒，「與其說是撐香港，不如說是討厭中國更多」。

目前法制基礎上，行政機關握有極大行政裁量權，廖元豪建議，若政府欲展現與港人同在，應採「形式審查」，即只要申請者資格符合就批准。

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