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美無償供Jump20無人機 江啟臣：強化台美區域安全合作

記者劉宛琳／台北26日電
國民黨立委江啟臣。（記者許正宏／攝影）
國民黨立委江啟臣。（記者許正宏／攝影）

針對美國無償提供台灣Jump20無人機一事，國民黨立委江啟臣表示，非常樂見美國願意無償提供給台海巡使用，Jump20是美國新一代的無人機，它組裝快速、不用跑道、垂直起降，可以快速部署，即便在非常惡劣的環境基礎，甚至被破壞的狀況底下，它也能夠進行相關的任務。

來源：聯合新聞網

江啟臣指出，Jump20是一款軍規的無人機，它的操控範圍有185公里，自控時間也可以高達14個小時，這也是目前台灣的無人機還做不到的地方，之前雖然也有採購像是MQ-9B的無人機，它的形式和Jump20不一樣。

江啟臣說，這次美國無償提供美國陸軍使用的Jump20，也會進一步強化台灣海巡在海上打擊犯罪和維護海上安全以及區域安全的能力，不只是在偵搜，也在其他方面能夠扮演更重要的角色。尤其台灣的海域廣大，台灣四周都是海，光靠海軍也不夠，海巡的強化也是未來必須持續精進的地方。

江啟臣表示，台美之間軍事的合作，除了前陣子無償軍援5億美元，包括刺針飛彈的提供，這也是繼前一次無償軍援後再次無償提供軍方使用的Jump20給台灣使用。雖然是海巡，不是海軍，但也是進一步強化台美在區域安全的合作，這樣的實質進展希望有利於台海的安全和和平。

江啟臣 國民黨

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