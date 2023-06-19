打臉柯文哲 民調：台逾7成民眾反對釣魚台是日本的

釣魚台列嶼的主權長期存有爭議。（路透）

針對釣魚台 主權歸屬，台灣民意基金會18日公布民調，近七成一台灣民眾不同意「釣魚台是日本 的，不是台灣的」說法，僅一成二表示同意。基金會董事長游盈隆表示，這顯示在台灣絕大多數人反對，且是跨世代、跨黨派、和跨行政區域的強大社會共識，「這就是台灣共識」。

台北中國時報報導，釣魚台被日本人稱尖閣諸島，主權歸屬是長期存在的爭議，民眾黨總統候選人柯文哲日前赴日，重提釣魚台的相關問題。他在6月6日接受日本媒體NHK專訪時表示「台灣漁民不是要爭這塊地，而是希望能在那裡捕魚」，隨後，他補充說「希望先解決民生問題，有爭議的後面再解決，不要為了主權讓漁民也無法補魚」。消息一出，在台灣引發爭議。

游盈隆認為，柯文哲上述說法，應是來自已故前總統李登輝的啟發。2015年李登輝訪日，回答外籍媒體提問時，說出「尖閣是日本的，不是台灣的領土」，引起國際關注，也在台灣掀起軒然大波。

台灣民意基金會日前進行民調，詢問民眾是否同意李登輝所說「釣魚台是日本的，不是台灣的」？結果有2.9％非常同意，9.3％還算同意，34.2％不太同意，36.4％一點也不同意，10.6％沒意見，6.6％不知道、拒答。

游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，七成一基本上不同意「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法，一成二同意。值得注意的是，有三成六對「釣魚台是日本的，不是台灣的」說法完全不能接受。

Newtalk新聞報導，游盈隆進一步分析，表示有五點值得一提：

第一，從政黨支持的角度看，台灣各政黨，不分大小，皆一面倒不同意。第二，從年齡層角度看，不分老少都一面倒反對。第三，從教育 背景看，不分教育程度高低，皆一面倒不同意。第四，從省籍族群角度看，不分河洛人、客家人與外省人，皆一面倒不同意。

第五，整體來說，「釣魚台是日本的，不是台灣的」這種主張或說法，在台灣，絕大多數人反對，只有很少數人能接受。而且，這已形成一種跨性別、跨世代、跨教育程度、跨職業背景、跨省籍族群、跨階級、跨黨派、和跨行政區域的強大社會共識；一言以蔽之，這就是台灣共識。