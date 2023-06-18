海峽論壇 夏立言籲恢復疫前交流

國民黨副主席夏立言17日上午在海峽論壇大會上呼籲針對一些攸關基層民生經濟與人民權益領域，希望兩岸官方能盡快落實共打協議、檢驗檢疫協議，從而促進兩岸關係正向發展。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨副主席夏立言 率團參加海峽論壇，他在致詞時呼籲，兩岸應盡快全面恢復到疫情 前的交流合作狀態。此外，他與台東縣長饒慶鈴也先後會議上呼籲，大陸方面加快台灣鳳梨釋迦 等農產品輸陸；金門立委陳玉珍則希望陸客、陸生可以開放到金門。

面對台東鳳梨釋迦遭中國大陸卡關，民進黨總統參選人賴清德表示，台東農產面臨對岸威脅，中國大陸高興就讓台灣農產品銷陸，選舉要到了就進不去，正常經貿往來卻變選舉武器，台灣一定要積極開拓外銷管道，建立更直接緊密關係。

夏立言致詞時表示，國民黨一直堅守在維護台海和平與推動兩岸交流的第一線奮鬥，未來將依黨章、黨綱，在「九二共識、反對台獨」政治基礎上，開展各項有利兩岸和平穩定發展的工作。

夏立言說，兩岸應盡快全面恢復到疫情前交流狀態，改善關係、恢復經濟活力和社會元氣。尤其是觀光、教育領域與青年學子交流，而且「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」和「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」要盡可能落實。

夏立言說，如果鳳梨釋迦等台灣優良產品無法銷往大陸，對台灣基層農漁民和大陸消費者都是很大損失，近期台灣已有不少改進方案，「希望大陸相關單位能重視這些問題，加快開放速度」。饒慶鈴也呼籲，兩岸盡快重啟運銷合作，讓台東農友提早做準備，提供最高品質釋迦到大陸。