AIT主席訪台南 賴清德「當地陪」 9日將會柯文哲

民進黨總統參選人賴清德（右）8日陪美國在台協會主席羅森柏格（左）走訪台南，到知名飲料店喝冬瓜茶消暑。（記者劉學聖／攝影）

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格訪台，近日陸續會晤2024總統大選各政黨參選人。8日到民進黨總統參選人賴清德 的本命區台南，由賴陪同參觀奇美博物館 。9日則將在高雄與民眾黨總統參選人柯文哲 見面。

羅森柏格8日一早趕赴台南，與賴清德相約從奇美博物館展開台南行。兩人還到老街吃冰、喝冬瓜茶消暑，參拜廟宇。

午間，賴清德邀請羅森柏格一行於「赤崁璽樓」享用台式蔬食創意料理。用餐期間，賴清德與羅森柏格暢談台美關係於安全與經濟等各方面的合作，他感謝美國政府長期以來，不斷以具體行動表達對台灣的支持，包含近期剛完成簽署的「台美21世紀貿易倡議」首批協定等。

賴清德也表示，希望台美關係更上層樓，為維護區域和平繁榮共同努力。

柯文哲昨表示，他今天在高雄有行程，「那如果她要見我的話，那只好請她移樽就教到高雄去」，不然他人在高雄也沒辦法。

至於想要跟羅森柏格談什麼，柯文哲說，其實要談的話，他一個月前在華盛頓跟羅森柏格見面，大概都有談過，當時美國國務院、國安會已很清楚談到，美方對於這次台灣選舉一定保持中立，只希望說不管將來誰當選no surprise。

柯文哲說，他當時就跟羅森柏格保證，個人相信，將來台灣不管誰執政，台美關係不會改變。