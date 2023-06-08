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「2023台灣白皮書」 美商會：台能源轉型落後衝擊國安

記者陳熙文／台北8日電
台灣美國商會會長施立成（右）與執行長張韶韵（左），7日發布《2023台灣白皮書》。（記者蘇健忠／攝影）
台灣美國商會會長施立成（右）與執行長張韶韵（左），7日發布《2023台灣白皮書》。（記者蘇健忠／攝影）

台灣美國商會昨公布「2023台灣白皮書」，對於政府能源政策用詞嚴厲，認為台灣能源轉型進度「遠遠落後」，不但影響產業發展，也衝擊國家安全，呼籲政府應提出確保供電無虞的政策藍圖。

美國商會昨舉行記者會，「2023台灣白皮書」針對台灣能源、數位化、人才招募、醫療保健及關鍵基礎建設等議題，提出95項建議，認為台灣應落實商會建言，並迅速採取行動，以確保環境永續、穩定能源供應，並打造更具競爭力的工作環境吸引、留住人才。

美國商會雖然肯定政府的努力，但也點明去年白皮書所列出的102項議題與建言中，商會各委員會認為只有八項完全解決，可見未展現決心，期盼在未來幾個月，與國發會和相關部會合作，重新活絡白皮書的檢討過程。

能源議題方面，美國商會指出，台灣自從逐步廢核以來，未來能源能否供給無虞，高度取決於再生能源開發，特別聚焦離岸風電，以及更加依賴液化天然氣，但令人擔憂的是，台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。

白皮書中指出，由於離岸風電、太陽光電和燃氣發電設施皆延遲投入發電，商會對台灣能源政策表達憂心，認為台灣因為過於嚴格的管理和政策彈性不足，無法在2025年達成其能源目標，再加上能源局預測台灣到2027年前，用電量將每年成長2.5％，呼籲政府的再生能源發展必須加快腳步。

美國商會在白皮書中鼓勵台灣思考更多能源選項，以達成能源轉型目標，例如，台灣非常適合發展地熱，建議政府應利用政策更積極鼓勵地熱發展；另外，除了加速再生能源發展，美國商會也建議台灣從可靠性和經濟效益的觀點出發，保持一個平衡且多元的供電組合。

美國商會表示，包括能源供應商與能源大戶等商會會員，皆要求台灣提出明確規畫藍圖，列出政府如何確保電力充裕，讓企業得以切實盤點能源使用。

至於美國商會是否計畫與台灣總統參選人見面，詢問其政策方向？美國商會執行長張韶韵（Amy Chang）表示，據現階段規畫，接下來幾個月（in the coming months）就會規畫與三位參選人見面，不過視他們行程而定，時間點落在這個夏天。張韶韵表示，到時美國商會擬針對白皮書上的議題，包括能源、打造韌性及關鍵基礎建設等，向參選人詢問，也期待聽到不同的答案。

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