對台軍售延宕 美國務院：不可能加速交付

美國務院向國會提交報告表示，由於資源有限造成交貨壓力，不可能加速交付售台的美製武器。圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

美國《國家評論》（National Review）雜誌2日報導，美國國務院 在4月提交美國國會的報告稱，鑑於原材料的交貨需時較長、全球供應鏈問題和國防工業基地（DIB）內遺留設備的生產限制，「不可能」加速交付許多原定售台但延遲交貨的美製武器。對此，國防部 發言人孫立方昨天表示，軍售案依照當初議定的發價書中都有規定，只要在最終年度前交運進度都算正常。

孫立方進一步表示，到目前為止，雖然初期進度落後，但雙方在國安、外交及國防層面，透過暢通管道溝通協調，有信心依照發價書規定進行軍售作業。

據台北中國時報報導，美國去年通過的《國防授權法》中的條款《台灣增強韌性法案》（TERA）要求，美國政府需向國會報告美國對台武器運輸計畫、台灣防禦狀況，及如何協助台北嚇阻襲擊。

《國家評論》獲得了該報告的非機密部分，報告稱，儘管五角大廈「國防安全合作署」（DSCA）與其他機構正盡可能優先考慮對台軍售，但資源有限造成持續的壓力。

報告詳述了美國對印太其他國家的軍售稱，台灣購買「魚叉」反艦飛彈還需幾年，估計2025至2029年間交貨。並提及一系列其他對台重要軍售的預估交貨時間，包括「刺針」飛彈是2025年、「標槍」飛彈是2023至2024年、「海馬士」多管火箭系統是2024至2025年，及其他共2500萬美元的美國對外軍售，其中有許多的交貨期均延遲。

例如，我新購66架F-16V（BLK 70）戰機，首批交機本來是今年第3季，現延至2025年底才開始交機，首批數量未定，但國防部強調，美方說會在2026年底依約全數交機。

此外，華府 智庫「傳統基金會」中國事務高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）近日就此撰文稱，價值約190億美元的對台軍售已被推遲了數年。拜登政府無視、甚至完全拒絕遵守TERA的大部分條款。最令人擔憂的是，TERA的核心「外國軍事融資」（FMF）仍處於懸而未決的狀態。白宮參與起草了TERA，卻無意支付費用。

布拉克稱，儘管國會一再提出要求，但政府在2024財年預算中仍拒絕為TERA計畫提供資金。也不遵守TERA要求透過與台灣建立聯合軍事規畫機制，以檢驗台灣軍隊嚇阻能力的指示。

國防部發言人孫立方表示，軍售案雖然初期進度落後，但雙方在國安、外交及國防層面，透過暢通管道溝通協調，有信心依照發價書規定進行軍售作業，但針對細節援例不與說明。

另外，台美蒙特瑞會談（Monterey Talks）7月在美國華府舉行，此次將由國安會官員、國防部戰略規劃司長李世強中將等人率團與會，將聚焦對美軍購、中共對台威脅日益嚴峻等議題。

國軍漢光39號演習實兵操演將在7月舉行，規畫首度於民用的桃園國際機場實施攻防。國防部發言人孫立方昨日表示，仍要進一步與民力、航管或警察單位密切協調，除兼顧國安也將對民眾的衝擊降到最低，科目規畫中。

蔡總統昨在將官晉任典禮致詞表示，這幾年來持續推動國防自主，提升守護國家安全的力量，無論是國艦國造、國機國造，都有具體成果；去年底提出兵力結構調整規畫，強化全民國防，現在已有首批女性後備軍人志願參與教召，逐步落實國防改革，加強國防戰力及韌性。