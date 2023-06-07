我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

對台軍售延宕 美國務院：不可能加速交付

台灣新聞組／台北7日電
美國務院向國會提交報告表示，由於資源有限造成交貨壓力，不可能加速交付售台的美製武器。圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）
美國務院向國會提交報告表示，由於資源有限造成交貨壓力，不可能加速交付售台的美製武器。圖為台空軍地勤人員展示F-16V裝掛AGM-84L魚叉反艦飛彈。（本報資料照片）

美國《國家評論》（National Review）雜誌2日報導，美國國務院在4月提交美國國會的報告稱，鑑於原材料的交貨需時較長、全球供應鏈問題和國防工業基地（DIB）內遺留設備的生產限制，「不可能」加速交付許多原定售台但延遲交貨的美製武器。對此，國防部發言人孫立方昨天表示，軍售案依照當初議定的發價書中都有規定，只要在最終年度前交運進度都算正常。

孫立方進一步表示，到目前為止，雖然初期進度落後，但雙方在國安、外交及國防層面，透過暢通管道溝通協調，有信心依照發價書規定進行軍售作業。

據台北中國時報報導，美國去年通過的《國防授權法》中的條款《台灣增強韌性法案》（TERA）要求，美國政府需向國會報告美國對台武器運輸計畫、台灣防禦狀況，及如何協助台北嚇阻襲擊。

　《國家評論》獲得了該報告的非機密部分，報告稱，儘管五角大廈「國防安全合作署」（DSCA）與其他機構正盡可能優先考慮對台軍售，但資源有限造成持續的壓力。

　報告詳述了美國對印太其他國家的軍售稱，台灣購買「魚叉」反艦飛彈還需幾年，估計2025至2029年間交貨。並提及一系列其他對台重要軍售的預估交貨時間，包括「刺針」飛彈是2025年、「標槍」飛彈是2023至2024年、「海馬士」多管火箭系統是2024至2025年，及其他共2500萬美元的美國對外軍售，其中有許多的交貨期均延遲。

　例如，我新購66架F-16V（BLK 70）戰機，首批交機本來是今年第3季，現延至2025年底才開始交機，首批數量未定，但國防部強調，美方說會在2026年底依約全數交機。

　此外，華府智庫「傳統基金會」中國事務高級政策顧問布拉克（Bryan Burack）近日就此撰文稱，價值約190億美元的對台軍售已被推遲了數年。拜登政府無視、甚至完全拒絕遵守TERA的大部分條款。最令人擔憂的是，TERA的核心「外國軍事融資」（FMF）仍處於懸而未決的狀態。白宮參與起草了TERA，卻無意支付費用。

　布拉克稱，儘管國會一再提出要求，但政府在2024財年預算中仍拒絕為TERA計畫提供資金。也不遵守TERA要求透過與台灣建立聯合軍事規畫機制，以檢驗台灣軍隊嚇阻能力的指示。

國防部發言人孫立方表示，軍售案雖然初期進度落後，但雙方在國安、外交及國防層面，透過暢通管道溝通協調，有信心依照發價書規定進行軍售作業，但針對細節援例不與說明。

另外，台美蒙特瑞會談（Monterey Talks）7月在美國華府舉行，此次將由國安會官員、國防部戰略規劃司長李世強中將等人率團與會，將聚焦對美軍購、中共對台威脅日益嚴峻等議題。

國軍漢光39號演習實兵操演將在7月舉行，規畫首度於民用的桃園國際機場實施攻防。國防部發言人孫立方昨日表示，仍要進一步與民力、航管或警察單位密切協調，除兼顧國安也將對民眾的衝擊降到最低，科目規畫中。

蔡總統昨在將官晉任典禮致詞表示，這幾年來持續推動國防自主，提升守護國家安全的力量，無論是國艦國造、國機國造，都有具體成果；去年底提出兵力結構調整規畫，強化全民國防，現在已有首批女性後備軍人志願參與教召，逐步落實國防改革，加強國防戰力及韌性。

國防部 華府 國務院

上一則

「政府說不缺電 我們只能相信」台積董座籲檢討綠能

下一則

國民黨整合郭台銘 挺郭的宣明智：願當橋梁

延伸閱讀

白宮官員重申台海和平重要性 憂誤判風險增

白宮官員重申台海和平重要性 憂誤判風險增
北溪氣管遭炸 烏克蘭欲攻擊 「美3個月前就獲情報」

北溪氣管遭炸 烏克蘭欲攻擊 「美3個月前就獲情報」
幣安遭美國SEC提告 對幣圈有何影響？Q&A一次看懂

幣安遭美國SEC提告 對幣圈有何影響？Q&A一次看懂
AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站

AIT主席訪台：台灣大選 美國不會選邊站

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退