會見新黨代表團 王滬寧：堅持九二共識 護台海穩定

大陸全國政協主席王滬寧（右）在北京會見新黨主席吳成典一行指出，大陸堅持一個中國原則和九二共識，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。（新華社）

中共 對台二把手、大陸全國政協主席王滬寧昨天在北京 會見新黨主席吳成典一行時指出，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，促進兩岸交流合作、融合發展；並聲稱，「『台獨』是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難」。

大陸國台辦主任宋濤昨天也在北京「兩岸關係前瞻與思考」研討會上稱，堅持「九二共識」是打破兩岸僵局唯一出路；兩岸協商可以有步驟、分階段進行，方式可「靈活多樣」。

針對大陸涉台高層說法，陸委會昨晚未作回應。對於陸方所提九二共識，陸委會曾聲明，中共已將「九二共識」定義為「一中原則 」、「一國兩制」、「兩岸同屬一中，共謀統一」，此種抺煞台灣主權地位，片面設定兩岸終局安排的政治框架，已被台灣多數民意堅定拒絕。

據新華社報導，王滬寧在會見新黨訪問團時稱，實現中華民族偉大復興，是兩岸同胞的共同責任，是全體中華兒女的共同使命；「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。

他並稱，推動兩岸關係和平發展和「祖國和平統一」，根本目的是要增進兩岸同胞的親情和福祉，實現兩岸同胞對美好生活的嚮往；「台獨」是分裂國家的嚴重罪行，是走不通的絕路，只會給台灣同胞帶來深重災難。

王滬寧指出，大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定支持新黨等「愛國統一力量」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定，促進兩岸交流合作、融合發展。

據新華社報導，吳成典在會見時說，新黨主張和平統一，堅決反對「台獨」和外部勢力介入兩岸事務。兩岸同胞都是中國人，應攜手促進和平統一、民族復興。

宋濤昨出席「兩岸關係前瞻與思考研討會」指出，兩岸同屬一個中國的歷史經緯事實清晰，一個中國原則是兩岸關係政治基礎，體現一個中國原則的「九二共識」，是確保兩岸關係和平發展的關鍵，「堅持九二共識是事關兩岸關係大是大非問題，是打破兩岸僵局唯一出路」。

他並稱，當前兩岸關係處在重要時間節點，面臨道路和方向選擇。兩岸長期存在的政治分歧，是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去，兩岸開展協商談判可以有步驟、分階段進行，方式可以靈活多樣；大陸願在一個中國原則和九二共識基礎上，推進與台各黨派，開展廣泛深度協商。此外，將繼續秉持「兩岸一家親」理念， 擴大兩岸交流合作。